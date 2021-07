Thi tốt nghiệp THPT: Đề thi giáo dục công dân ‘dã man, như trong phim Penthouse’?

Trưa nay, 8.7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT hoàn thành bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội / khoa học tự nhiên. Sau giờ làm bài thi, nhiều ý kiến tranh luận về một số câu hỏi trong đề thi môn giáo dục công dân và cho rằng có nhiều câu hỏi quá "dã man", "như trong phim Penthouse" hoặc "gay cấn như phim hành động".

Câu thứ nhất: “Anh C là chi cục trưởng chi cục X chở chị S là nhân viên đi công tác bằng xe mô tô. Trên đường đi, anh C đã vượt đèn đỏ nên bị anh V là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm anh V lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh C, cách đó không xa, anh N là tài xế xe taxi bị hành khách trên xe là anh G khống chế, dùng dao đâm vào bụng. Sau khi thoát khỏi xe và kêu cứu, anh N. ngã gục xuống đường. Lợi dụng lúc này anh G bỏ chạy.

Anh V nhờ người đưa anh N đi cấp cứu còn mình thì truy đuổi anh G. Thấy trong quyết định xử phạt anh C có thêm lỗi đi sai làn đường dù anh C không vi phạm, chị S đã đưa sự việc lên mạng xã hội . Không ngờ hành động của chị S khiến việc anh C bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh C bị ảnh hưởng".

Hai câu hỏi được tranh luận nhiều trong đề Giáo dục công dân Ảnh Bảo Vy

Bức xúc, anh C đã tạo tình huống để chị S mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỷ luật và chị S đã phải nhận quyết định buộc thôi việc. Những ai sau đây có thể vừa thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?”.

Câu hỏi thứ 2 cũng gây ra làn sóng tranh luận, đó là: “Thôn Y có ông A; vợ chồng anh G, chị P; vợ chồng chị M, anh N và con gái là cháu C cùng sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị P vào nhà mình, chị M cho rằng chị P có mục đích xấu nên đã tri hô và hỗ trợ anh N đánh đuổi chị P.

Sau đó ít lâu, bị chị P đưa tin sai sự thật về mình, anh N đã bí mật giam chị tại một ngôi nhà hoang.

Qua 2 ngày chị P mất tích, anh G phát hiện sự việc nên đã thuê ông A dùng hung khí đe dọa giết anh N buộc anh N phải thả vợ mình.

Khi bác sĩ yêu cầu chị P phải nằm viện điều trị do sang chấn tâm lý, anh G bắt cháu C rồi quay và gửi video cảnh cháu ngất xỉu do bị bỏ đói cho anh N để gây sức ép yêu cầu anh N phải trả tiền viện phí cho vợ mình. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?".

Câu hỏi gì lâm ly bi đát như trong phim Penthouse!

Thí sinh N.T.A, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM nhận xét: “Em đọc mấy câu hỏi này mà rối luôn. Không chỉ vậy, em thấy nhiều cảnh tàn nhẫn, lâm ly bi đát quá, giết người, bắt cóc, rồi tạo tình huống để chèn ép… nhìn chung thấy tình huống đưa ra khá là tàn nhẫn”.

“Em nghĩ là các câu hỏi này trong môn giáo dục công dân có tính phân loại thí sinh, để tìm ra người điểm cao nhất. Nhưng em thấy ra đề cho các em học sinh có thể chưa đến 18 tuổi với các tình huống gay cấn, khá là rùng rợn như trên thì cũng không phù hợp lắm”, thí sinh D.A, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM bày tỏ ý kiến.

Thí sinh thi xong vội vã ra về tại điểm thi tốt nghiệp THPT Tạ Quang Bửu, Q.8 Ảnh Bảo Vy

Chị Nguyễn Phương Nhung, phụ huynh một thí sinh tại Q.8, TP.HCM đọc đề thi giáo dục công dân của con thì nói: “Đề thi giáo dục công dân cũng cần mang tính nhân văn, tôi thấy các cháu mới 18 tuổi hoặc chưa 18 tuổi, đọc đề xong thấy hoang mang khi có nhiều tình tiết giết người, bắt cóc, tống tiền, chèn ép nhân viên… như thế”.