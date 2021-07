Thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP.HCM: Xét nghiệm cho gần 120.000 học sinh, giáo viên

Cần thêm một số biện pháp an toàn Về công tác chuẩn bị, nhìn chung Sở GD-ĐT đã được sự đồng thuận và hỗ trợ tích cực, nhiệt tình từ các ban ngành nên rất chủ động, đem đến sự an tâm cho một kỳ thi an toàn, thành công. Ngoài các giải pháp mà Sở GD-ĐT đưa ra yêu cầu các điểm thi nghiêm túc thực hiện, chúng tôi có mấy góp ý sau đây để giữ an toàn cho kỳ thi: Việc phân luồng TS từ cổng vào phòng thi (và ngược lại) phải thật chặt chẽ, phải có người điều tiết TS đến và ra về. Không để TS tụ tập trước cổng trước và sau khi thi. Không cần xếp hàng trước phòng thi, TS theo luồng lên và vào phòng ngay. Giám thị sẽ kiểm tra TS tại vị trí bàn ngồi. Vì vậy, cần có giám thị hành lang ứng trực từ trước. Khi hết giờ làm bài, giám thị nên giữ TS ở lại phòng để điểm thi điều tiết lần lượt các phòng, các dãy ra cổng theo thứ tự. Nên bố trí nhiều phòng hội đồng để sinh hoạt, thu bài nhằm đảm bảo giãn cách cho giám thị coi thi. Trang bị nhiều khẩu trang và nước sát khuẩn cho TS, kể cả cho phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng. Ngọc Tuấn