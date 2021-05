Thi vào lớp 10 ra sao khi dịch bệnh Covid-19 ngày càng căng thẳng?

Giữ lịch thi nhưng có kịch bản ứng phó với dịch bệnh

Hà Nội vẫn giữ nguyên phương án tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập với 4 môn thi gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử; thời gian tổ chức kỳ thi vào ngày 10 và 11.6 tới.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi, chủ động ứng phó với mọi diễn biến của dịch, Sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế của dịch bệnh và có thông tin kịp thời.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết UBND TP đã giao Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương có hướng dẫn cụ thể về các đối tượng thí sinh (TS) là F0, F1, F2 và các đối tượng khác trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP, có phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi; có đủ nhân viên y tế, thuốc, phương tiện y tế và có kế hoạch ứng trực sẵn sàng hỗ trợ các tình huống về sức khỏe của TS, cán bộ làm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tại từng điểm thi.

Liên quan đến phương án xử lý đối với học sinh (HS) bị ảnh hưởng bởi dịch mà không thể tham dự kỳ thi, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở đang rà soát, cập nhật số liệu hằng ngày xây dựng phương án xét tuyển phù hợp đối với các HS thuộc diện F0, F1 và các HS ở địa bàn phong tỏa theo quy định của cơ quan chức năng, trình UBND TP phê duyệt.

Theo kế hoạch, từ ngày 29.5 - 3.6, Sở thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi tuyển sinh lớp 10. HS lớp 9 vẫn học trực tuyến đến hết tháng 5 mặc dù các khối lớp còn lại đã nghỉ hè sớm, Sở yêu cầu các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế để hướng dẫn HS ôn tập trong thời gian tiếp theo.

Chậm nhất ngày 4.6, HS sẽ nhận được phiếu báo dự thi vào lớp 10 THPT. Kỳ thi năm nay, toàn TP.Hà Nội có 93.362 HS đăng ký dự tuyển, số HS đăng ký nguyện vọng 1 là 93.254 em (tăng hơn 4.000 TS so với năm ngoái), còn lại 108 HS chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. So với tổng chỉ tiêu được phân bổ cho các trường THPT công lập thì Hà Nội có gần 29.000 HS sẽ không có cơ hội vào trường THPT công lập.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết vẫn giữ lịch thi như đã định từ ngày 7 - 9.6 tới, với 3 môn thi: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Hải Phòng lên phương án cụ thể để ứng phó khi tổ chức thi. Sẽ có 10 điểm thi dự phòng trong tổng số 14 quận, huyện. Các điểm thi sẽ được phun khử khuẩn trước thời gian diễn ra kỳ thi, phun khử khuẩn khu vực ra đề và in sao đề thi, xét nghiệm Covid-19 cho thành viên của hội đồng ra đề, in sao đề. Ngoài ra, công tác chấm thi cũng đảm bảo chặt chẽ các điều kiện phòng dịch. Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 , cuối tháng 2, UBND TP.Hải Phòng đã quyết định không thi môn thứ tư để tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho HS.

"Tâm dịch" bắc giang dự kiến thi lớp 10 thành 2 đợt

Tại Bắc Giang, tâm dịch lớn nhất cả nước, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 26.5, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết toàn tỉnh có 19.400 TS đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Theo kế hoạch công bố khi dịch bệnh chưa bùng phát, Bắc Giang sẽ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 3 - 4.6 đối với TS thi vào các trường THPT không chuyên và ngày 5.6 cho TS thi vào trường THPT chuyên. Trước đó, Sở đã tổ chức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến cho hơn 200 HS thuộc diện F0, F1, F2, thuộc vùng cách ly y tế và thuộc vùng giãn cách toàn xã hội.

Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh quá phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở GD-ĐT sẽ điều chỉnh lùi lịch thi từ 7 - 10 ngày và có thể phải tổ chức thi 2 đợt. Đợt 1 chậm nhất tổ chức trước ngày 15.6, cho những TS đủ điều kiện và ở những nơi đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi, không nằm trong vùng cách ly, phong tỏa do dịch bệnh.

Ông Nam cũng cho biết, hiện địa bàn tỉnh có khoảng vài trăm HS lớp 9 thuộc diện F0, F1, F2, thuộc vùng cách ly y tế và thuộc vùng giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16. Tuy nhiên, đến thời điểm kỳ thi diễn ra, nếu không phát sinh các ca bệnh và ổ dịch mới thì những HS này đã hết thời gian cách ly và có thể dự thi được.

Đối với TS không thể dự thi đợt 1 do dịch bệnh, căn cứ tình hình cụ thể, Sở GD-ĐT sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức thi đợt 2 đảm bảo quyền lợi cho tất cả HS. Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể các đợt thi sau. “Nếu số lượng HS thuộc diện F0, F1, F2, thuộc vùng cách ly ít thì có thể Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét đặc cách tuyển sinh vào lớp 10 cho các em. Tuy nhiên, nếu số lượng lớn thì sẽ phải tổ chức thi đợt 2 để đảm bảo công bằng, khách quan”, ông Nam nói.

Ông Nam cũng chia sẻ quan điểm: “An toàn của HS và người tham gia tổ chức kỳ thi phải đặt lên hàng đầu nên Bắc Giang sẽ không có phương án cho HS “có F” dự thi hoặc tổ chức thi tại các khu vực cách ly vì nguy cơ mất an toàn rất cao”.

Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định đều lùi lịch thi

Tại Bắc Ninh, theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022 được tổ chức trong 3 ngày 8, 9 và 10.6. Tuy nhiên, lịch thi lớp 10 ở tỉnh này dự kiến sẽ phải lùi đến tháng 7 khi mà lịch đăng ký dự thi hiện nay được Sở GD-ĐT hướng dẫn thực hiện từ 15 - 30.6.

Tại Vĩnh Phúc, thay vì lịch thi diễn ra trong các ngày 4 - 6.6 như hướng dẫn ban đầu, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 được thông báo lùi lại 4 ngày, sẽ diễn ra vào các ngày 8 - 10.6 trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh Nam Định quyết định lùi lịch thi so với kế hoạch trước đó gần 1,5 tháng và kỳ thi sẽ diễn ra cuối tháng 7.2021, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và GDTX sẽ được tổ chức trong các ngày 27 - 28.7 (thay vì ngày 15 -16.6 như kế hoạch trước đó).

Theo Sở GD-ĐT tỉnh này, việc điều chỉnh lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT được cân nhắc, xem xét dựa trên cơ sở ưu tiên hàng đầu cho công tác an toàn phòng chống dịch bệnh, song không ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị năm học mới.