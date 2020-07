Thiếu thông tin, học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn đi thi lớp 10

Cụ thể, ngày 15.7, có 4 học sinh đoạt giải trong Giải Teakwondo Học sinh toàn quốc thuộc đối tượng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT vẫn nhận số báo danh, được bố trí phòng thi. Sáng 16.7, các thí sinh này vẫn tham dự kỳ thi lớp 10 như bình thường vì chưa có thông tin chính thức được tuyển thẳng từ các đơn vị liên quan.

Theo anh H., huấn luyện viên của các học sinh thuộc diện tuyển thẳng, đây là học sinh các trường THCS tại H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, Q.Tân Bình do anh dẫn đi thi đấu Giải Teakwondo Học sinh toàn quốc (do Hội thể thao học sinh Việt Nam - Bộ GD-ĐT tổ chức) qua các năm gần đây. Các học sinh đoạt giải khi đang học lớp 6, 7, 8 trước đó (có quyền sử dụng để làm hồ sơ tuyển thẳng lớp 10). Tuy nhiên, năm nay, khi phụ huynh làm hồ sơ xét tuyển thẳng tại các trường THCS để chuyển lên Sở GD-ĐT TP.HCM thì lãnh đạo các trường không biết về giải thi đấu này. Lý do là danh sách đoàn học sinh tham gia giải do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cử đi chứ không phải Sở GD-ĐT TP.HCM.