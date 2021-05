Tiếp sức mùa thi năm 2021: Đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến

Sáng 27.5, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021 đã tổ chức gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về chương trình, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Chủ động phòng chống dịch bệnh

Ban tổ chức cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thời gian từ 15.5 - 9.7.2021, cao điểm từ ngày 6.7 đến ngày 9.7.2021.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ trước và sau kỳ thi, trong kỳ thi, Ban tổ chức phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các đại học, học viện, trường đại học , cao đẳng rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh.

Đặc biệt, các hoạt động tiếp sức năm nay sẽ chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra tại các điểm thi như: cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, cung cấp khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi…

Buổi gặp gỡ báo chí được tổ chức trực tuyến để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 Ảnh Nhật Nam

Bên cạnh đó là các hoạt động truyền thống như: triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật...

Phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông;... tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có mật độ giao thông cao.

Tại họp báo, anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết một số điểm mới của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay là việc triển khai cổng thông tin mới: https://tiepsucmuathi.vn/ với đa dạng tính năng hỗ trợ thí sinh; đẩy mạnh tuyên truyền để thí sinh, phụ huynh thí sinh có thể tiếp cận nhanh chóng, kịp thời tới các sản phẩm luyện thi của chương trình.

Anh Nguyễn Minh Triết thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí Ảnh Nhật Nam

Bên cạnh đó, sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát tình hình trong công tác đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên trong hỗ trợ thí sinh tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các vùng xảy ra thiên tai thường xuyên.

Năm 2021, với mục tiêu đẩy mạnh công tác hỗ trợ trực tuyến, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với hệ thống giáo dục Học Mãi cung cấp miễn phí 1 triệu khoá luyện thi, 3.000 quyển sách và 50 triệu học bổng cho các bạn thí sinh trên cả nước.

2021 là năm kỷ niệm 20 năm Chương trình ”Tiếp sức mùa thi” được triển khai (2002 - 2021). Trong kế hoạch, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã lồng ghép các nội dung định hướng cơ sở Đoàn, Hội trên cả nước trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm chương trình Tiếp sức mùa thi.

Thực hiện nghiêm túc 5K

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở 2 điểm nóng tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, thì kế hoạch tổ chức thi như thế nào, ông Doãn Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), cho biết đến thời điểm hiện nay, nội dung thi và thời gian tổ chức thi cơ bản không thay đổi. Thời gian thi vẫn diễn ra từ 6 - 9.7.2021, nếu dịch được kiểm soát. Tuy nhiên, ông Hà cho biết tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ có phương án điều chỉnh phù hợp nhất.

Anh Doãn Hồng Hà (bên trái) chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí Ảnh Nhật Nam

”Đến tháng 7 mới diễn ra kỳ thi, nên đến thời điểm này chưa có thay đổi gì so với quy chế", ông Hà nói và cho biết năm 2020, Bộ GD-ĐT đã tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT; đợt 2 dành cho các đơn vị đang bị ảnh hưởng bởi Covid trong thời gian đợt 1 chưa tham gia được.

"Tùy thuộc vào diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh, chắc chắn sẽ không tổ chức thi ở những tỉnh đang có dịch, mà sẽ điều chỉnh thi vào đợt 2”, ông Hà khẳng định.

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; và ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long, tham gia cuộc họp báo tại đầu cầu TP.HCM Ảnh Nhật Nam

Trao đổi về việc tổ chức chương trình, anh Bùi Quang Huy cũng cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19, chương trình chủ trương sẽ sử dụng nhân lực tại chỗ trong các đội hình tập trung.

"Tại Bắc Giang và Bắc Ninh, 2 điểm nóng của dịch bệnh cũng chỉ sử dụng lực lượng tại chỗ, chứ không đưa đội tình nguyện ở nơi khác về. Quan điểm của chúng tôi là nếu có nhu cầu mới thành lập đội hình với số lượng phù hợp; phát huy thanh niên trên địa bàn là cơ bản và phải đảm bảo điều kiện phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc 5 K”, anh Huy nói.