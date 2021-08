Tin tức giáo dục đặc biệt 7.8: Lúc nào bắt đầu năm học mới tại TP.HCM?

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.8) còn cho thấy thêm một lý do khiến năm học mới tại TP.HCM có thể sẽ bắt đầu trễ; Thông tin về ngày đầu tiên đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Khó bắt đầu vào thời điểm như mọi năm

Trước những quy định của Bộ GD-ĐT về kế hoạch thời gian năm học mới , trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD- ĐT TP.HCM, cho biết Sở sẽ tham khảo ý kiến từ các cơ quan chuyên môn để tham mưu với UBND TP sao cho có một khung thời gian năm học phù hợp phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi cho học sinh, giáo viên.

Trong khi đó các giáo viên đã có những đề xuất cho thời gian cho năm học mới tại TP.HCM.

Một giáo viên Q.Bình Tân, TP.HCM, cho hay: “Với tình hình hiện nay, ít nhất cần khoảng một tháng nữa mới tính đến việc học sinh trở lại trường. Nhưng nhà trường tổ chức dạy một buổi, học luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến…

Nhiều ý kiến khác về việc học trực tuyến , thời gian tổ chức các kỳ thi… sẽ tiếp tục được phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.8).

Ngổn ngang tuyển sinh đầu cấp

Chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đến nay các trường tiểu học ở TP.HCM vẫn chưa thể hoàn thành tuyển sinh đầu cấp nên thế khó lòng nhập học trước tháng 9.

Học sinh lớp 1 trong năm học trước Ngọc Dương

Dù đã áp dụng hình thức tuyển sinh đầu cấp bằng phần mềm trực tuyến nhưng hiện nay hầu hết quận, huyện và TP. Thủ Đức vẫn đang ngổn ngang trong việc tuyển sinh. Chưa nơi nào hoàn thành việc tuyển sinh, có quận phải tạm ngưng hoàn toàn để phòng dịch. Một số phường, như phường An Lạc (Q.Bình Tân), bị phong toả liên tục từ đầu mùa dịch nên không thể phát phiếu gọi trẻ ra lớp.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ ghi nhận tình hình thực tế để hiểu vì sao có phụ huynh phát biểu: "Với tình hình hiện tại chỉ hy vọng cả gia đình được an toàn, còn việc học có thể chậm hơn so với những năm trước cũng không sao".