Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 10.6.2020

Công an giám sát cả vòng 1 in sao đề thi

Ngày 6.9, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi được đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp mới áp dụng cho kỳ thi này.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Tại hội đồng in sao đề, năm nay tăng cường lực lượng an ninh ở 3 vòng, có mặt ngay cả vòng 1 bên trong khu in sao đề. Mọi năm, lực lượng công an chỉ có mặt ở vòng 2, 3”.

Tiếp tục tìm giải pháp dạy và học ngoại ngữ hiệu quả

Theo Bộ GD-ĐT, sau 3 năm (2017-2019) triển khai bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ thông , khoảng 70% giáo viên đã đủ năng lực để triển khai chương trình tiếng Anh mới.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cho rằng việc triển khai chương trình ngoại ngữ mới ở giáo dục phổ thông còn nhiều khó khăn do đặc thù của các vùng miền, địa phương. Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy học ngoại ngữ ở bậc phổ thông.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT tiếp tục hứa trong báo cáo gửi Quốc hội một loạt giải pháp. Trong đó, sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp dạy và học ngoại ngữ phù hợp với điều kiện đặc thù của các vùng miền, địa phương và cơ sở GD-ĐT; chú trọng việc nâng cao chất lượng và số lượng giáo viên đạt chuẩn tại tất cả các địa phương để có thể triển khai đồng bộ các chương trình ngoại ngữ mới.

Năm nay nhiều thí sinh chọn xét tuyển theo phương thức học bạ vào các trường đại học Đào Ngọc Thạch

Có nên chọn học ngành du lịch trong thời điểm này?

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, việc học và thi của học sinh bị nhiều gián đoạn. Vậy học sinh nên chọn phương thức xét tuyển nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất?

Theo các chuyên gia, trong tình hình hiện nay thì phương thức xét tuyển học bạ là một lợi thế và cũng được xem là lựa chọn thông minh.

Theo các chuyên gia, trong tình hình hiện nay thì phương thức xét tuyển học bạ là một lợi thế và cũng được xem là lựa chọn thông minh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể dùng thêm đồng thời các phương thức xét tuyển khác để tăng khả năng trúng tuyển.

Do những ảnh hưởng của dịch Covid -19 đối với khối ngành du lịch nên một vấn đề mà nhiều thí sinh quan tâm là có nên chọn ngành du lịch dự thi năm nay không?