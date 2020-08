Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 12.8.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 12.8.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt còn là những chia sẻ của các giáo viên với học sinh vừa biết điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM cũng như những hướng đi khác nếu chưa trúng tuyển 3 nguyện vọng vào công lập.

Sẽ không lặp lại tiêu cực trong khâu chấm thi?

Ở kỳ thi năm trước, các sở GD-ĐT chỉ chấm các bài thi tự luận, việc chấm thi trắc nghiệm do các trường đại học đảm nhận, năm nay các sở GD-ĐT chấm toàn bộ bài thi của địa phương.

Từ hôm nay, các địa phương đều đã tiến hành thực hiện những bước đầu tiên quá trình chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với môn thi tự luận, Hà Nội huy động 500 giáo viên dạy giỏi của các trường THPT trên địa bàn tham gia chấm thi. Khu vực chấm thi của Hà Nội đã được kiểm tra và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24/24.

TP.HCM huy động khoảng 4.000 giáo viên, công nhân viên tham gia vào công tác chấm thi. Lãnh đạo Sở cho biết việc chấm thi tự luận đảm bảo 2 vòng độc lập. Một bài thi sẽ chấm ở 2 tổ khác nhau để đảm bảo một bài không quay lại giám khảo chấm lần 1.

Ngoài 18 thanh tra của Sở GD-ĐT, Hà Nội còn có 5 cán bộ thanh tra Bộ GD-ĐT làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành chấm thi chậm nhất vào ngày 26.8.

Các địa phương xảy ra tiêu cực trong khâu chấm thi vào năm 2018 như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang sẽ thực hiện quy trình chấm thi ra sao để không lặp lại sai phạm cách đây 2 năm? Một phần nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.8) sẽ phản ảnh vấn đề này.

Trúng tuyển không đúng nguyện vọng yêu thích hay không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào cũng không phải là thất bại. Hãy xem đó là một cơ hội mới mà học sinh cần phấn đấu để nắm bắt.

Cho đến thời điểm này, các thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2020 đã chính thức biết mình đã trúng tuyển hay không.

Với những học sinh không trúng tuyển vào trường công, thầy Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), chia sẻ: “Nếu không đi được đường thẳng thì mình đi đường vòng. Đích đến và thành công của cuộc đời mỗi người là khi được là chính mình, hạnh phúc với những gì mình vượt qua được”.

Trên cơ sở này, các giáo viên đưa ra những lựa chọn khác cho thí sinh như học tại trung tâm GDTX gần nhà hay chọn các trường THPT ngoài công lập để tiếp tục học chương trình phổ thông hoặc chọn trường nghề.