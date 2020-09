Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 16.9.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 16.9.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt còn phản ảnh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Thực trạng của các trường CĐ sư phạm hiện nay khi luật Giáo dục quy định trường cao đẳng chỉ còn tuyển sinh đào tạo giáo viên mầm non.

Theo cán bộ phụ trách đào tạo - tuyển sinh các trường ĐH ở Hà Nội, điểm chuẩn năm nay của các trường tùy từng ngành sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm so với năm ngoái, nhiều ngành lấy tới 27 - 28 điểm.

Riêng với khối ngành y, theo một số chuyên gia tuyển sinh, do phổ điểm khối B năm nay cao nên điểm chuẩn vào các ngành khối ngành sức khỏe trên cả nước sẽ tăng từ 2 đến 3 điểm so với năm ngoái, riêng ngành y khoa có thể mức tăng thấp hơn do lượng thí sinh điểm cao vượt trội không quá nhiều. Tuy nhiên sẽ không có chuyện lặp lại hiện tượng như năm 2017, khi thí sinh đạt 29 điểm vẫn chưa đỗ ngành y khoa.