Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 17.6.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 17.6. 2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt được nhiều người quan tâm: Lãnh đạo TP. Vinh (Nghệ An) nói gì về quy định tuyển giáo viên không quá 30 tuổi? Có nên chạy theo ngành “hot”? Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trong 10 năm tới.

96% giáo viên mầm non muốn về hưu ở tuổi 55

Do đặc thù công việc, giáo viên mầm non phải được coi là ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thiếu giáo viên hiện nay, không thể cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bày tỏ: “Giáo viên mầm non phải được coi là ngành nghề nặng nhọc độc hại bởi họ không chỉ dạy học mà còn phải dỗ trẻ. Hàng ngày, phải đến lớp rất sớm để đón trẻ và về rất muộn sau khi đã trả hết trẻ. Bên cạnh đó, trẻ mầm non còn khá non nớt, hành vi của trẻ chưa đầy đủ, quấy khóc, ương bướng… có thể gây áp lực cho giáo viên”.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đề nghị cho giáo viên mầm non được về hưu ở tuổi 55. Ông Ân cho hay, qua khảo sát của công đoàn ngành trong số 10.698 ý kiến gửi về có tới 96% ý kiến đề nghị cho giáo viên được về hưu ở tuổi 55.

Ngược lại, bà Diệu Hồng, chuyên gia độc lập, lo ngại: “Trước bối cảnh thiếu giáo viên mầm non như hiện nay, nếu cho họ nghỉ hưu sớm, lấy đâu ra đội ngũ bù đắp, khi đó, con cháu chúng ta giao cho ai”.

Chi tiết về những tranh cãi này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.6).

Vì sao không tuyển giáo viên quá 30 tuổi?

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đào Ngọc Thạch

Quy định không tuyển giáo viên quá 30 tuổi của UBND TP.Vinh (Nghệ An) đang khiến nhiều người cho rằng, những giáo viên hợp đồng sẽ khó có cơ hội được vào biên chế

Một giáo viên dạy thỉnh giảng ở TP.Vinh cho biết tốt nghiệp đại học sư phạm và do chưa có biên chế nên nhiều năm nay chấp nhận dạy hợp đồng thỉnh giảng cho các trường thiếu giáo viên. “Tôi đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhưng không được xét tuyển vì tuổi đời đã quá 30 là không công bằng”, GV này nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tiêu chí quy định nói trên không trùng khớp với thông báo tuyển dụng trước đó cũng của UBND TP.Vinh ban hành. Phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cho rằng quy định xét tuyển giáo viên tuổi đời không quá 30 là không hợp lý.

Trước những phản biện này, lãnh đạo TP. Vinh giải thích thế nào? Hướng giải quyết ra sao? Tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai cung cấp bạn đọc những thông tin này.