Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 29.5.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 29.5. 2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt được nhiều người quan tâm:Đại học Mỹ bỏ thi SAT trong xét tuyển sẽ ảnh hưởng gì đến du học sinh Việt Nam?

Cách duy trì mảng xanh trong trường học mà vẫn an toàn

Vụ việc cây phượng bật gốc trong sân trường khiến học sinh tử vong rất đau lòng, nhưng không phải vì thế mà nói “không” với cây xanh, ngược lại phải xem đây là dịp để có cách kiểm soát tốt hơn việc trồng cây xanh và những nguy cơ khác trong trường học.

Trong trường học hay trong đô thị, cây xanh không có lỗi, nếu con người biết bảo vệ, chăm sóc cây đúng cách, đó là tài sản quý giá với môi trường sống.

Chị Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập, giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, khẳng đinh: “Các mảng xanh trong trường học, đặc biệt là các trường học tại các thành phố lớn góp phần khích lệ và duy trì tương tác của học sinh với thiên nhiên, tạo sự cân bằng trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần, khích lệ tính sáng tạo và tư duy tích cực của các em”.

Tuy nhiên để duy trì mảng xanh trong trường học mà vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh thì cần phải có các biện pháp như rà soát kiểm tra định kỳ hàng năm, đặc biệt là trước mùa mưa bão; Hướng dẫn học sinh các quy tắc an toàn trong mùa mưa bão, đề phòng cây đổ, điện giật... Học sinh nên tránh không sinh hoạt dưới gốc cây, đặc biệt vào những ngày trời gió to hoặc sau trận mưa bão. Học sinh cũng học cách quan sát xung quanh, khẩn trương chạy ra xa khi thấy cây bắt đầu có hiện tượng rung lắc mạnh….

Ngoài ra, các chuyên gia còn nêu ra các vấn đề cần chú ý khi trồng cây xanh trong trường học như tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên của cây, xem xét kỹ các loại cây trồng trong trường…. Những thông tin thật sự cần thiết này sẽ có trong phần tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.5).

Không còn điểm SAT, học sinh Việt Nam chú ý gì khi du học Mỹ?

ĐH Princeton, một trong các ĐH hàng đầu của Mỹ, không bắt buộc điểm kỳ thi SAT/ACT trong xét tuyển đầu vào từ năm 2021 Trần Thắng

Tuyên bố của hệ thống đại học tiểu bang California (Mỹ), một trong những hệ thống trường công lập danh tiếng hàng đầu thế giới , sẽ không dùng SAT/ ACT từ năm học 2025 ảnh hưởng gì đến kế hoạch du học của học sinh Việt Nam?

Kỳ tuyển sinh cho năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, hầu hềt các trường ĐH Mỹ không yêu cầu điểm SAT /ACT.

Các trường danh tiếng trong Ivy League như Princeton, Harvard, UPenn, Cornell; tường trong tốp Liberal Arts như Williams, Amherst, Swarthmore, Pomona không bắt buộc có điểm SAT/ ACT trong đơn xét tuyển. Các trường từ vùng đông bắc cho đến miền nam, từ vùng phía tây cho đến phía đông đều có quyết định tương tự.

Với việc hầu hết các ĐH Mỹ không yêu cầu hoặc lựa chọn điểm SAT/ACT trong hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2021 thì tiêu chí nào sẽ trở nên quan trọng?