Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 7.8.2020

Bộ GD-ĐT hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng dành chỉ tiêu cho thí sinh thi tốt nghiệp đợt sau.

Để linh hoạt trong mọi tình huống của đất nước và phù hợp với tiến bộ trong kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục mà ngành giáo dục đang từng bước triển khai cùng với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới , cần xem xét điều chỉnh, bổ sung luật Giáo dục theo hướng có thể thi hoặc xét tốt nghiệp, do Chính phủ xác định hằng năm.

Trên cơ sở này, có thể đề xuất 3 phương án thi hoặc xét tốt nghiệp cho những năm sau.

Cụ thể từng phương án với những điểm mạnh, yếu khác nhau

Di chuyển tới địa phương khác làm nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các trường đều có những giải pháp khác nhau đảm bảo an toàn cho đội ngũ.

Có trường thực hiện chích ngừa vắc xin bạch hầu cho các cán bộ giảng viên đến làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại địa phương đang có các ca bệnh này.

Có trường ngoài việc trang bị nước rửa tay sát khuẩn và 10 khẩu trang/người, còn bố trí xe giường nằm có giãn cách 20 người/xe 45 chỗ.

Trường bố trí mỗi cán bộ giảng viên ở riêng từng phòng thay vì 2 người/ phòng như các năm trước…

những câu chuyện đi làm nhiệm vụ thi rất đặc biệt mới chỉ diễn ra trong năm nay khi dịch Covid-19 bùng phát trên troàn cầu.

Hôm nay, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh 2020, trong bối cảnh một số thí sinh diện F1, F2 sẽ phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2, do dịch Covid-19.