TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3

Đề xuất trên được UBND TP.HCM kiến nghị do tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới.

Với tinh thần đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu và nhằm giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chuẩn bị cho năm bọc 2020 - 2021 của cà nước; giúp cho học sinh và phụ huynh an lâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập cùa gia đình và cá nhân", văn bản do Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ký, nêu rõ.