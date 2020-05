Trẻ mầm non dễ ‘sốc’ khi đi học lại, phụ huynh, giáo viên cần chuẩn bị gì?

Là người thiên về giáo dục cảm xúc, tâm lý cho trẻ mầm non , cô Nguyễn Thúy Uyên Phương sáng lập và điều hành Trường mầm non ngoại khóa Tomato Children’s Home (TP.HCM), cho rằng trẻ nghỉ học lâu mọi nền nếp và thói quen được rèn luyện ở trường đều bị xáo trộn. Trẻ có thể đi ngủ khuya hơn, ăn uống không theo giờ giấc, giấc ngủ trưa kéo dài hơn, các hoạt động khác cũng thay đổi… Do vậy, khi trẻ quay trở lại trường các cô sẽ phải tập lại cho trẻ từ đầu.