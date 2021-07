Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp quốc gia lưu ý đặc biệt về khâu chấm thi

Sáng 8.7, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác coi thi tại một số Điểm thi của tỉnh Hưng Yên và làm việc với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Phê, Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên, cho biết toàn tỉnh có 3 điểm thi, 5 giáo viên, 1.876 thí sinh, đã đăng ký nhưng không thể tham gia kỳ thi trong ngày 7-8.7 do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trao đổi với cán bộ giám sát ở hai điểm thi, ông Nguyễn Hữu Độ lưu ý cần làm đúng một số quy định mới. Trong đó có việc cán bộ này phải giám sát cả quá trình cán bộ coi thi mang bài thi của thí sinh từ phòng thi đến khu vực làm việc chung để nộp cho trưởng điểm thi, đồng thời chứng kiến việc bàn giao đó.

“Cán bộ giám sát phải theo sát bài thi ca thí sinh để đảm bảo an toàn cho bài thi, chứ không phải trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài là đã hoàn thành nhiệm vụ”, ông Độ yêu cầu.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, việc giao nộp bài thi từ điểm thi về hội đồng thi phải thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng của kfy thi. Tại các điểm giao nhận, phải bảo đảm an ninh, an toàn cho bài thi như với đề thi, có camera giám sát, có công an và trưởng hoặc phó trưởng ban thư ký hội đồng thi trông giữ phòng lưu trữ, bảo quản bài thi liên tục 24 giờ/ngày.

Việc vận chuyển bài thi của thí sinh từ điểm thi về điểm tập kết do hội đồng thi quy định để bàn giao phải luôn có công an áp tải và bảo vệ.