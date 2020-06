Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xét học bạ học sinh giỏi, tốt nghiệp từ 8.0

Theo thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, năm 2020 ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo các tiêu chí của trường, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức.

Phương thức xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non). Cụ thể là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành) và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành).

Trong đó, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức xét dựa vào kết quả học tập THPT, trường sử dụng kết quả 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 3 môn học để xét tuyển (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn học 6 học kỳ cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển áp dụng cho ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non. Cụ thể là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức (chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành) và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do trường tổ chức (chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành).

Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu đối với ngành giáo dục thể chất, trường chọn kết quả bài thi ngữ văn hoặc toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Đối với ngành giáo dục mầm non, trường chọn kết quả bài thi ngữ văn và toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 1 môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu với ngành giáo dục thể chất, trường chọn kết quả học tập môn ngữ văn hoặc toán ở THPT trong 6 học kỳ (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) và 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Đối với ngành giáo dục mầm non, trường chọn kết quả học tập môn ngữ văn và toán ở THPT trong 6 học kỳ và 1 môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Ở mỗi phương thức trường xét thí sinh có điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đáng chú ý trong phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cho từng phương thức.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non), ngưỡng điểm được thông báo chính thức sau khi Bộ GD-ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Với xét tuyển bằng kết quả học tập THPT chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2019 - 2020 và đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau: Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Như vậy, so với quy chế tuyển sinh ĐH năm nay, quy định về ngưỡng đảm bảo đầu vào của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT ( xét học bạ ) có yêu cầu cao hơn. Học sinh vừa phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, đồng thời có điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên, trong khi theo quy chế thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ cần thỏa một trong 2 điều kiện trên.

Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển, ngưỡng điểm áp dụng riêng cho ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non.

Cụ thể, thí sinh dự xét tuyển ngành giáo dục mầm non phải thoả các điều kiện sau: Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên; Thỏa điều kiện tương ứng về ngưỡng đảm bảo đầu vào với phương thức xét điểm thi và xét kết quả học tập THPT như trên (tùy theo dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hay dùng kết quả học tập THPT).

Thí sinh dự xét tuyển ngành giáo dục thể chất phải thỏa các điều kiện sau: Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên; Nếu xét tuyển dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải thỏa thêm điều kiện tương ứng như trên với phương thức này. Nếu xét tuyển dùng kết quả học tập THPT, thí sinh phải thỏa thêm một trong bốn điều kiện sau: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế; Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, dự kiến vào tháng 7.