Trường THPT công lập thu học phí cao: Hoang mang về bất công trong giáo dục

Bất công giữa chính các trường công Vấn đề đáng quan tâm nhất chính là việc đối tượng thụ hưởng của các trường công CLC, bởi rõ ràng với các em HS học giỏi nhưng nhà nghèo, thì nhà nước phải có trách nhiệm, vì chúng ta khuyến khích nhân tài, chứ không phải trường tốt chỉ dành cho các em con nhà giàu. Cái khác biệt của trường công lập CLC với các trường tư thục CLC chính là chỗ đấy. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục TP.Hà Nội) Bất bình đẳng trường công và tư Hệ thống trường học phải rất rõ ràng, công ra công, tư ra tư. Trường công lập CLC, nói là tự chủ tài chính nhưng đều do nhà nước bỏ tiền xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư hỗ trợ đội ngũ, trong khi trường tư phải tự chủ hoàn toàn, không được bất cứ hỗ trợ nào kể cả cơ sở vật chất, đội ngũ và định mức tính trên đầu HS. Do vậy, trường công tự chủ tài chính tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn trong cạnh tranh giữa trường công và trường tư. Nếu cứ phát triển trường công CLC, tự chủ thì sẽ ảnh hưởng đến chính sách xã hội hóa trong giáo dục của nhà nước, không khuyến khích được nguồn lực của khối tư nhân trong phát triển giáo dục. Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa (Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội) Nên để hệ thống tư nhân làm Trường công CLC thu học phí là cả vấn đề đụng đến luật Giáo dục. Do đó, nên để trường CLC cho hệ thống tư nhân làm. Những người có điều kiện đầu tư cho con học trường CLC không phải là đại chúng, cũng không phải thành phần yếu thế để nhận hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các trường tư thục làm được việc này. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng Trường Marie Curie - Hà Nội) Phải thực hiện đúng luật Các mô hình trường có thể năng động, sáng tạo theo đặc thù của trường mình nhưng điều kiện tiên quyết là phải thực hiện đúng luật. Cao nhất là Hiến pháp, sau đó là luật Giáo dục và luật Ngân sách, còn các luật khác chỉ là phụ. Đề nghị Bộ GD-ĐT rà soát địa phương nào làm không đúng thì phải vào cuộc và có kiến nghị với Chính phủ đề xuất biện pháp xử lý. PGS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa 13)