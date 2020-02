Từ Covid-19, thử nhìn lại những dịch bệnh toàn cầu

Càng về sau, những dịch bệnh từ thời xưa kéo dài đến thời hiện đại như tả, dịch hạch, sởi, lao, đậu mùa... bắt đầu được khống chế với việc tìm ra các vắc xin phòng bệnh. Nhưng con người cũng phải đối mặt với những dịch bệnh mới là cúm do virus gây ra.

Theo The Washington Post, dịch Cúm Nga được báo cáo đầu tiên vào tháng 5.1889 ở Bukhara, Uzbekistan. Sau khi lan qua các thành phố, dịch lan nhanh về phía tây và đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Ấn Độ, Úc năm 1890. Các nhà khoa học xác nhận nguyên nhân gây dịch bệnh này là các chủng virus H3N8 và H2N2 của virus cúm A. Nó có mức độ tấn công và tỷ lệ tử vong rất cao. Khoảng 1 triệu người đã chết do dịch bệnh này.

Đến năm 1918 xuất hiện dịch Cúm Tây Ban Nha. Theo history.com, dịch bệnh này được xác định đầu tiên ở Madrid (Tây Ban Nha) nhưng bùng phát mạnh nhất là vào tháng 3.1918 trong một trại huấn huyện lính của Mỹ tại Kansas. Sau đó, nó bắt đầu lây lan thành một dịch bệnh toàn cầu trên khắp các lục địa vì những người lính đến châu Âu và mang theo virus trong cuộc chiến tranh thế giới thứ Nhất.

Dịch bệnh lây nhiễm 1/3 dân số thế giới vào thời điểm đó (khoảng 500 triệu người). Tính đến khi kết thúc vào năm 1919, đã có khoảng 50 triệu người chết và cũng có thể cao hơn gấp đôi theo cách thống kê khác. Vào thời điểm đó, dịch bệnh này giết chết 3 - 5% dân số thế giới, xấp xỉ số người chết ở cả hai cuộc chiến tranh thế giới và được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Sau đó, các nhà khoa học đã phân tích gene là do virus H1N1 gây ra.

Đến năm 1957, Cúm châu Á bắt đầu từ Hồng Kông và lan sang Trung Quốc rồi đến Mỹ, lây lan nhanh chóng trong vòng 6 tháng, giết chết 14.000 người và sau đó lại bùng phát thêm một đợt cúm tại Mỹ làm 69.800 người chết. Chủng virus gây bệnh là virus cúm loại A/H2N2.

Theo WHO, năm 2003 xuất hiện dịch Cúm gia cầm H5N1. Cho đến năm 2009, đã có 258 người tử vong với 15 nước, vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh. Năm 2009 lại xuất hiện cúm A/H1N1 (cúm lợn). Cho tới cuối tháng 7.2009, nó lan nhanh tới 214 quốc gia và khiến 18.000 người thiệt mạng trên tổng số 575.000 ca nhiễm bệnh. Tháng 8.2010, WHO tuyên bố H1N1 là đại dịch toàn cầu.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư chăm sóc bệnh nhận nhiễm bệnh SARS BV Nhiệt đới T.Ư

Lần đầu tiên, virus corona được nói đến là ở dịch SARS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra). Cũng theo WHO, trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh năm 2002 là người Trung Quốc. Trong vòng vài tuần, dịch lây lan sang 37 quốc gia thông qua đường hàng không. Khoảng 8.000 người trên toàn thế giới nhiễm bệnh và 800 người tử vong. Hầu hết bệnh nhân bị nhiễm đều bị viêm phổi và lây nhiễm do tiếp xúc với chất dịch (đờm, nước mũi, nước bọt) từ người bệnh.