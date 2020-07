Tuyển gần 200 giáo viên cho năm học mới tại Quận 1, TP.HCM

Theo đó, để chuẩn bị cho năm học mới, Quận 1 tuyển gần 200 giáo viên, nhân viên phụ trách công tác văn thư, thủ quỹ... Cụ thể, các trường mầm non tuyển 35 giáo viên, 9 nhân viên; các trường tiểu học tuyển 67 giáo viên, 20 nhân viên và các trường THCS tuyển 41 giáo viên, 13 nhân viên.

Hội đồng tuyển dụng của Quận 1 thực hiện xét tuyển giáo viên qua 2 vòng: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại mẫu phiếu đăng ký dự tuyển. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điều kiện dự tuyển là các ứng viên có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển…

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau: Vị trí giáo viên bậc mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; khuyến khích có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm mầm non, thạc sĩ giáo dục mầm non. Vị trí giáo viên, tổng phụ trách Đội bậc tiểu học phải có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm tiểu học hoặc ĐH sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; khuyến khích có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm giáo dục tiểu học, thạc sĩ giáo dục tiểu học...

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp từ nay đến ngày 6.8 tại Phòng Giáo dục Quận 1, số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Ứng viên tham khảo chỉ tiêu tuyển giáo viên, nhân viên của từng trường tại đây