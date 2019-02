Vào sư phạm có cần tiêu chí chiều cao?: Các nước phát triển không dám công khai 'kỳ thị'

Theo anh Châu Quang, nghiên cứu sinh giáo dục học tại ĐH Suny Albany (Mỹ), ở Mỹ, khi tuyển dụng giáo viên (GV), các trường không được đưa ra những yêu cầu ngoại hình hay bất cứ một tiêu chuẩn nào mà có thể bị hiểu là “kỳ thị”. Hiến pháp Mỹ có điều khoản quy định rất kỹ về việc không được kỳ thị, nên nếu ai/nơi nào tỏ ra kỳ thị bị xem là vi hiến. Những đòi hỏi về ngoại hình thường là luật “ngầm” ở Mỹ và người ta sẽ không bao giờ nêu lý do chọn hay đánh rớt một ứng viên dựa trên cái gì cả (nên không ai biết được là họ có dựa vào ngoại hình hay không, nếu có thì với tỷ lệ bao nhiêu).

Anh Châu Quang nêu ý kiến: “Theo quan sát của tôi, ngay cả với những công việc đòi hỏi ngoại hình xuất sắc như tiếp viên hàng không thì bên Mỹ “đa dạng” về ngoại hình hơn ta. Nhưng nếu ngành hàng không họ quy định về chiều cao thì còn có lý do là để tiếp viên có thể đóng được khoang hành lý. Tuy nhiên một số hãng hàng không còn không chú ý chiều cao, miễn là ứng viên với đến khoang hành lý là được, dù cho nhón chân. Còn nếu nói sinh viên sư phạm phải có chiều cao tối thiểu 1,5 m thì tôi không đồng ý”.

Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, Khoa Đông phương học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cho biết ở Trung Quốc và Đài Loan không trường sư phạm nào yêu cầu sinh viên phải đạt các tiêu chuẩn cụ thể về ngoại hình.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Trường ĐH Việt Pháp, cho biết trường đang soạn thảo các thỏa thuận tiếp nhận thực tập với các trường ĐH Pháp, hai bên thống nhất đưa nội dung này vào: “Tiếp nhận sinh viên do hai bên lựa chọn đến Pháp thực tập không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tuổi tác và khuyết tật”.

Theo PGS Lê Bảo Long, Viện Khoa học quốc gia - ĐH Quebec, Canada, các nước phát triển thường quy định cấm phân biệt đối xử dựa vào các yếu tố như ngoại hình, giới tính, chủng tộc… Các yêu cầu để trở thành một GV tiểu học ở Canada tương tự như các yêu cầu ở Mỹ, được thiết lập bởi chính quyền từng tỉnh, nhưng tất cả đều rất giống nhau trong việc yêu cầu GV phải có trình độ ĐH (chương trình đào tạo 4 năm). Một số trường hợp phải vượt qua một kỳ thi để được chứng nhận giảng dạy tại từng tỉnh đó. Yêu cầu sẽ là các yếu tố chuyên môn, chứ không có quy định về ngoại hình.

Theo tiến sĩ Phạm Thị Ly, một chuyên gia độc lập nghiên cứu về giáo dục , do bản chất của nghề mà nghề giáo dù ở nước nào trên thế giới cũng có nhiều áp lực, và đòi hỏi nhiều phẩm chất, năng lực, cũng như điều kiện đặc thù. Mỹ là một ví dụ tiêu biểu. Ở Mỹ, để hành nghề sư phạm ở bậc phổ thông, không chỉ cần có bằng cử nhân chuyên môn là được, mà còn phải có chứng chỉ hành nghề do tiểu bang cấp (state-issued Teaching License hoặc Teacher Certification). Chứng chỉ hành nghề sư phạm do tiểu bang này cấp không nhất thiết dùng được ở tiểu bang khác. Với nhiều bang, giấy phép này có thời hạn, thường là 5 năm, sau đó phải xin gia hạn.