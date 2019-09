Vì sao khối trường công an 'mất ngôi' tốp trên?

Điểm chuẩn giảm mạnh, phải tuyển bổ sung

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, nhìn chung mặt bằng điểm trúng tuyển của hầu hết các trường năm nay đều tăng nhẹ so với năm trước, thậm chí nhiều ngành điểm chuẩn tăng từ 3 - 5 điểm. Nhiều trường có ngành lấy tới 26 - 27 điểm, thậm chí trên 28 điểm.

Nhưng trong bối cảnh điểm chuẩn các trường ĐH tốp giữa và tốp trên đều tăng thì điểm chuẩn Học viện (HV) Cảnh sát nhân dân năm nay lại lao dốc, thậm chí đột ngột thấp ở một số tổ hợp với diện thí sinh nam. Tiêu biểu là điểm chuẩn ngành nghiệp vụ cảnh sát với nam miền Bắc tổ hợp A01 năm nay giảm hơn 7 điểm (năm ngoái 27,15). Với mức điểm chuẩn này, HV rơi xuống gần cuối danh sách những trường tốp giữa.

Trong số 3 cơ sở được tuyển sinh và đào tạo ĐH năm nay của ngành công an là HV Cảnh sát nhân dân, HV An ninh nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, chỉ có điểm chuẩn của HV An ninh nhân dân là khá hơn cả. Nhưng so với mặt bằng mức tăng điểm chuẩn của các trường ĐH trên cả nước năm nay thì điểm chuẩn của HV này có biểu hiện “thụt lùi”.

Bất ngờ hơn, sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1, cả 2 HV trên đều công bố xét tuyển bổ sung các ngành nghiệp vụ cảnh sát và an ninh, ngành y. Mặc dù các năm trước cả 2 HV đều phải tuyển sinh bổ sung , nhưng chỉ là đối với ngành y (gửi đi đào tạo ở trường ngoài); còn các ngành nghiệp vụ cảnh sát và an ninh có thể nói là chưa bao giờ có chuyện tuyển bổ sung, ít ra là kể từ khi Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi “2 trong 1” (từ năm 2015) đến nay. Còn năm nay, HV An ninh nhân dân phải tuyển bổ sung 5 chỉ tiêu ngành nghiệp vụ an ninh; HV Cảnh sát nhân dân tuyển bổ sung 53 chỉ tiêu ngành nghiệp vụ cảnh sát với diện thí sinh nam miền Bắc, nghĩa là số phải tuyển bổ sung chiếm 16,5% so với chỉ tiêu của diện tuyển sinh này.

Điểm học bạ có đáng bao nhiêu, vì điểm thi vẫn chiếm số lớn. Với lại điểm học bạ không ảnh hưởng gì, mà đa số điểm học bạ các em đều tốt. Lý do chủ yếu là gian lận thi được khống chế nên điểm thi không còn cao Một cán bộ Phòng Đào tạo - Học viện An ninh nhân dân

Sự việc trên gây chú ý là bởi từ trước đến nay điểm đầu vào của khối trường công an thường cao nhất nước. Thực tế cho thấy điểm chuẩn các năm 2016, 2017, 2018 vào các trường công an đều ở diện “cao ngất ngưởng” so với mặt bằng điểm chuẩn tuyển sinh ĐH khối trường dân sự các năm đó.

Không cao nhất vì không có gian lận nữa ?

Một cán bộ Phòng Đào tạo - HV An ninh nhân dân đã buột miệng bình luận khi được PV Thanh Niên hỏi, rằng: “Không cao nhất vì không có gian lận nữa”.

Trước một số ý kiến cho rằng do khối trường công an thay đổi cách xét tuyển (điểm thi chiếm 75% điểm xét tuyển, kết quả học bạ chiếm 25% điểm xét tuyển), vị cán bộ này nói: “Điểm học bạ có đáng bao nhiêu, vì điểm thi vẫn chiếm số lớn. Với lại điểm học bạ không ảnh hưởng gì, mà đa số điểm học bạ các em đều tốt.

Lý do chủ yếu là gian lận thi được khống chế nên điểm thi không còn cao”. Nhưng cũng theo vị cán bộ này, điểm chuẩn HV An ninh nhân dân vẫn giữ được mức cao, ít nhất là tương đương năm ngoái. Và số chỉ tiêu còn thiếu phải tuyển bổ sung cũng rất ít.

Còn thượng tá Trần Hồng Quang, Trưởng phòng Đào tạo - HV Cảnh sát nhân dân, thì cho rằng do có sự thay đổi trong đề án tuyển sinh năm nay nên số nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển NV1 vào HV giảm đi khoảng 1/3 so với năm ngoái và đó là nguyên nhân khiến HV phải tuyển sinh bổ sung.

Ông Quang cũng cho biết thêm năm nay để đủ điều kiện xét tuyển vào các trường công an, thí sinh phải đạt yêu cầu mà Bộ Công an quy định về học lực các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) là trung bình trở lên, riêng các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào trường công an nhân dân đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học. Đồng thời, Bộ Công an đặt ra điểm sàn trúng tuyển vào các trường công an, kèm theo yêu cầu không có bất kỳ môn nào trong tổ hợp môn thi được dùng để xét tuyển dưới 5 điểm. Điều này khiến cho số thí sinh đăng ký NV1 vào HV đã thấp, sau khi thi xong nhiều thí sinh còn rút NV1 nên lại càng thấp.

“Trong quá trình xét tuyển, chúng tôi không gặp vấn đề “ảo”. Nghĩa là 100% thí sinh trúng tuyển đều nhập học. Còn tuyển không đủ chỉ tiêu là do nguồn tuyển không còn, vì chúng tôi không thể hạ điểm chuẩn thấp hơn do phải đảm bảo các yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ Công an quy định”, thượng tá Trần Hồng Quang nói.