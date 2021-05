Vì sao phải thuê máy bay chở đề thi tốt nghiệp THPT ra đảo Phú Quý?

Một lãnh đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết Sở này đã có đề xuất Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2021 phê duyệt phương án thuê máy bay chở đề thi ra đảo Phú Quý để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tối thiểu là 300 triệu đồng/lượt bay

Theo một lãnh đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, giá thuê máy bay chở đề thi ra đảo dự kiến tối thiểu là 300 triệu đồng/lượt bay. Máy bay có nhiệm vụ chở đề thi cùng Trưởng điểm thi đến đảo Phú Quý rồi trở về đất liền. Sau đó, máy bay sẽ quay trở lại và chở bài thi của học sinh về đất liền. Trong khi đó, các cán bộ coi thi vẫn sẽ di chuyển bằng tàu ra đảo trước ngày thi để chuẩn bị.

Vị lãnh đạo này cho biết Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đưa ra đề xuất này vì học sinh ở đảo Phú Quý hàng năm phải đi tàu vào đất liền dự thi. Việc di chuyển như thế này gây nhiều bất tiện cho học sinh, chẳng hạn tàu có thể bị cấm ra khơi vì biển động, dẫn đến nguy cơ thí sinh không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Trước đây, toàn tỉnh Bình Thuận có tất cả 26 điểm thi. Tuy nhiên, trong năm nay, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đề xuất thêm 1 điểm mới thi tại đảo Phú Quý. Điểm thi mới sẽ được đặt tại Trường THPT Ngô Quyền, với 252 học sinh lớp 12 của 7 lớp.

"Nếu phương án này chưa được thông qua thì học sinh tại đảo Phú Quý vẫn phải phải đi tàu vào đất liền dự thi như cũ", lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết thêm.

Vì sao không chọn phương án khác?

Trao đổi với Báo Thanh Niên, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết UBND tỉnh Bình Thuận sẽ ra quyết định sao cho khả thi, bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi. "Học sinh được thi tại chỗ không phải di chuyển là tốt, thuận lợi cho các em. Quan trọng là kinh phí để thực hiện thuê máy bay vận chuyển đề thi. Nếu Tỉnh chỉ đạo thì có thể hỗ trợ chuyến bay này", ông Trinh nói.

Một số ý kiến cho rằng vì sao Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận không áp dụng phương án xử lý đề thi khác cho học sinh tại đảo Phú Quý, chẳng hạn chuyển đề thi bằng internet có bảo mật rồi in sao đề thi tại chỗ.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, quy trình bảo mật đề thi của Bộ GD-ĐT yêu cầu nhiều tiêu chí cần phải đảm bảo. Đề thi phải được in sao từ file mềm được mã hoá, không cho phép gửi mail mã hoá có kèm mật khẩu bảo vệ, theo quy trình của Bộ GD-ĐT. Do đó, đề thi phải được trực tiếp in tại một điểm in của tỉnh, sau đó trực tiếp vận chuyển đến điểm thi, vị lãnh đạo lưu ý.

Cụ thể, Điểm c khoản 3 Điều 18 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy định: "Các túi đề thi phải được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ; Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho người phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ, bàn giao chìa khóa cho các Trưởng Điểm thi. Trường hợp bất khả kháng không thể vận chuyển được bằng hòm, tủ hoặc két sắt được khóa niêm phong thì sở GD-ĐT cần xây dựng phương án vận chuyển đảm bảo an ninh, an toàn cho đề thi và báo cáo Bộ GD-ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước khi triển khai thực hiện”.

Trong những năm gần đây, Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang cũng sử dụng máy bay chở đề thi và cán bộ coi thi ra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Côn Đảo và Phú Quốc. Nhưng vì bên cạnh các điểm thi này có sân bay nên có thể sử dụng máy bay thương mai để vận chuyển cán bộ coi thi.