Vì sao sinh viên chọn học làm báo?

Nguyễn Thúy An, sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, hiện đang thực tập mảng báo trực tuyến. Thúy An cho biết đăng ký học báo chí với mong muốn được đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và được thực hiện phóng sự - thể loại An yêu thích. Gia đình An ban đầu không muốn An theo lĩnh vực báo chí vì cho rằng con gái theo ngành này khổ và cực.