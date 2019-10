Việt Nam có 3 đại học vào bảng xếp hạng thế giới theo lĩnh vực của THE

Đêm qua, 16.10 (giờ Việt Nam), Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực 2020 của THE (Times Higher Education World University Rankings by subject) vừa được công bố.

Đặc biệt, Trường đại học Bách khoa Hà Nội được xếp ở vị trí nhóm trường từ 301- 400. Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 401-500; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong nhóm từ 601 - 800.

Bảng xếp hạng lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ có 1.008 trường đại học dẫn đầu về kỹ thuật điện và điện tử (electrical and electronic engineering), kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ (mechanical and aero spa ce engineering), kỹ thuật hóa học (chemical engineering) và các ngành kỹ thuật khác được THE xếp hạng lần này.