Vụ bài thi phúc khảo từ 0 thành 9 điểm: Lỗi do thí sinh?!

Việc chấm sai dẫn đến cùng một thí sinh bị cả 3 môn 0 điểm trong bài thi tổ hợp là điều khó xảy ra, nhưng cho tới thời điểm hiện tại cũng vẫn là lỗi do... thí sinh.

Hôm 31.7, đại diện Bộ GD-ĐT nói “lỗi tại thí sinh”, hôm 1.8 lại nói “lỗi do thí sinh - chỉ là báo cáo ban đầu của các ban chấm phúc khảo ”!

Cũng trong hôm qua 1.8, bộ này lại gửi báo chí ý kiến của ông Trần Đức Thuận, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (trưởng ban phúc khảo), đổ lỗi do kỹ thuật liên quan đến giấy in, chất lượng in phiếu trả lời trắc nghiệm… nên máy quét không nhận dạng được chính xác phiếu trả lời trắc nghiệm; thí sinh tô sai mã đề; thí sinh chọn lại phương án mới nhưng không tẩy hết phương án cũ. Đúng là không biết đâu mà lần!