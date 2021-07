Xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 được không?

Đối tượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 TS dự thi đợt 2 gồm: TS bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vừa qua; TS chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các TS trên được dự thi đợt 2 của kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo điều 37 Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Trường hợp TS chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan. Bộ GD-ĐT quy định, tùy theo điều kiện thực tế, các sở GD-ĐT thành lập hội đồng thi tại địa phương hoặc trao đổi, chuyển TS đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác. Trong hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, ngày 24.8 sẽ công bố kết quả thi đợt 2. Tuệ Nguyễn