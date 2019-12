Xét tuyển ĐH 2020: Nhiều trường giảm mạnh chỉ tiêu xét điểm thi quốc gia

PGS-TS Vũ Đức Lung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết năm tới trường tiếp tục tăng chỉ tiêu xét điểm bài thi năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức theo đúng lộ trình, từ 30% năm 2019 lên tối đa 40% năm 2020 (trước đó năm 2018 tuyển 20%). Sau khi trừ đi chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tối đa 20% thì chỉ tiêu cho kỳ thi chung quốc gia còn khoảng 40%. Như vậy, tổng chỉ tiêu cho xét điểm thi quốc gia năm tới sẽ giảm 10% so với trước đó. “Các số liệu phân tích từ trường cho thấy, sinh viên trúng tuyển bằng bài thi năng lực đang có kết quả học tập tốt hơn so với điểm kỳ thi THPT quốc gia”, ông Lung chia sẻ.