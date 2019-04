Thí sinh nên lựa chọn phương án xét tuyển nào?

Th.S Đường Anh Tân: Hiện nay các em đã chọn được ngành, trường yêu thích. Nhưng kết quả thi sắp tới các em vẫn có thể thay đổi nguyện vọng. Nếu chẳng may các em không trúng tuyển ĐH top 1 thì có thể đăng ký trường ĐH top 2, top 3, cũng có thể đăng ký học CĐ. Ngoài các trường CĐ khối ngành sư phạm do Bộ GD-ĐT quản lý, các trường CĐ khác sẽ do Bộ LĐ-TB-XH quản lý.

Các em phải liên hệ trực tiếp các trường như Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn để biết thông tin, chỉ tiêu cũng như các hình thức xét tuyển.

Tại Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, các em có thể nộp hồ sơ online, qua bưu điện và trực tiếp tại trường. Các em có thể gọi điện trực tiếp, liên hệ các kênh facebook, zalo của trường để đăng ký tư vấn trực tiếp.