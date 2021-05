Xu hướng chọn ngành 2021: An ninh quốc phòng, báo chí 'hot' nhất

1.021.340 TS đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 Đến thời điểm Bộ GD-ĐT đóng hệ thống dữ liệu (17 giờ ngày 16.5), qua số liệu trên hệ thống dữ liệu quốc gia về thi và tuyển sinh cho thấy có 1.021.340 TS đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trong đó, số TS chỉ xét tốt nghiệp là hơn 222.500 em. Số còn lại, gần 798.840 TS đăng ký xét tuyển ĐH và xét tuyển CĐ sư phạm mầm non. Số TS đăng ký NV1 là 792.261 (có con số chênh giữa số TS đăng ký xét tuyển ĐH với số NV1 là do nhiều TS không đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021). Trong khi đó, cả nước có 544.578 chỉ tiêu ĐH và CĐ sư phạm mầm non (trong đó chỉ tiêu CĐ sư phạm mầm non là 14.534). Như vậy, nếu tất cả các trường đều tuyển đủ chỉ tiêu thì tối đa sẽ có khoảng 530.000 TS đỗ ĐH. Về số NV, đến nay cả nước có 3.821.450 lượt NV, bình quân mỗi TS đăng ký 7 NV. Cá biệt, TS đăng ký đến… 99 NV. Tuy nhiên, đa số (57,57%) các TS đăng ký từ 4 NV trở lại. Từ 5 NV trở lại có hơn 350.000 em (chiếm 44,22%). Tổng số TS đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên là 346.399 (chiếm 33,92%). Tổng số TS đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội là 546.041 em (chiếm 53,46%).