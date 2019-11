Xuất hiện ảnh 'nóng' của thầy giáo 'đi quá giới hạn' làm nữ sinh có thai

Hình ảnh và thông tin trong “bản tự nguyện yêu thầy C.” thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Đa số đều không đồng tình với mối quan hệ quá giới hạn giữa ông C. và nữ sinh T.

Tường trình của ông C. với các ngành chức năng liên quan thể hiện thầy giáo này và nữ sinh T. nảy sinh tình cảm vào dịp 30.4.2018. Cả 2 thường xuyên nhắn tin qua lại rồi cùng hẹn nhau đi ăn uống. Đến khoảng tháng 5.2018, ông C. và nữ sinh T. bắt đầu có quan hệ tình dục. Đến tháng 12.2018, T. mang bầu và được ông C. đưa đi phá thai tại một phòng khám ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang). Sau khi phá thai, ông C. tiếp tục quan hệ tình dục với T. cho tới khi gia đình nữ sinh này phát hiện và làm đơn tố cáo.