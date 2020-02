Xuất hiện công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học ở Sóc Trăng phòng viris corona

Chiều 6.2, ông Bùi Nguyễn Huy Phong, Chánh Văn phòng Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng cùng ngày, học sinh, giáo viên ở tỉnh Sóc Trăng bất ngờ phát hiện trên các trang mạng xã hội thông tin có đăng tải nội dung về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Công văn số 147/SGDĐT-VP ngày 6.2.2020, do bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Sở GD – ĐT ký. Văn bản này có nội dung: "Sở GD – ĐT thông báo thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được nghỉ học từ ngày 10.2.2020 đến hết ngày 16.2.2020, ngày 17.2.2020 (thứ hai) sẽ đi học lại bình thường".

Theo ông Phong, qua xác minh, Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng xác định đây là văn bản giả mạo, đăng tải thông tin sai sự thật. Đến thời điểm hiện nay, ngành GD - ĐT Sóc Trăng vẫn thực hiện theo thời gian cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2, theo công văn số 147/SGDĐT-VP ngày 3.2.2020.

Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng ngày 6.2 đã ban hanh công văn “hỏa tốc” bác đăng tải thông tin về thời gian cho học sinh, sinh viên nghỉ học không đúng sự thật. Đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, của ngành và phối hợp tốt với địa phương về việc phòng, chống dịch cúm do virus corona. Tuyệt đối không được đăng tải thông tin sai sự thật.