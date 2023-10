'Giao lộ 8675': Hành trình 'lưng chừng' tìm về văn hóa Việt

Góc máy “ăn tiền” ghi trọn vẻ đẹp của đầm Vân Long CGV

Theo nhà sản xuất, Giao lộ 8675 là phim điện ảnh đóng vai trò quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam với bạn bè thế giới. Phim gồm ba câu chuyện, xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ của những nhân vật khác biệt về tính cách, tại những “giao lộ” sẽ làm thay đổi cuộc đời.

Trong câu chuyện đầu, Lợi Trần vào vai võ sĩ kick boxing kiêu ngạo, luôn tìm những đối thủ mạnh nhất để đối đầu. Trong lần về Bình Định để thuyết phục một đối thủ cũ (Ngọc Hồ) trở lại sàn đấu, tay võ sĩ “đụng độ” những cao thủ nơi đây, từ đó giác ngộ được chân lý thực sự của võ học.

Logan (Rocker Nguyễn) là doanh nhân trẻ bận rộn, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tại quầy bar của khách sạn, anh gặp một cô gái ngoại quốc tên Jess (Emma Lê). Trước khi lên chuyến bay về nước, Jess giục Logan cùng mình tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của đường phố Sài Gòn. Tình cảm giữa họ dần nảy sinh.

Leon (Isaac) là một ca sĩ hàng đầu, đang “chạy deadline” ý tưởng cho bài hát mới. Anh tìm đến Ninh Bình vừa để xả stress, vừa tìm nguồn cảm hứng. Thuê nhầm anh hướng dẫn viên “rởm” Phi Phi (La Thành), Leon trải qua một hành trình đầy sóng gió, dở khóc dở cười. Nhưng cũng nhờ vậy, anh chiêm nghiệm được những vẻ đẹp tuyệt mỹ của vùng đất cực Nam đồng bằng Bắc bộ.

Thắng cảnh, văn hóa ẩm thực Việt qua những khung hình nịnh mắt

Từng làm đạo diễn quảng cáo, Tân DS phát huy thế mạnh về phần hình ảnh ngay từ những phút đầu tiên. Sàn đấu boxing được đặc cách những shot trực diện, phô diễn được các đòn jab (đấm quai hàm), hook (đấm móc)... đặc trưng, cũng như hình thể rắn rỏi của Lợi Trần. Khi nhân vật đi mô tô chạy dọc bờ biển đầy cát của Bình Định, nhà làm phim dùng flycam, bắt trọn bức tranh có độ đối xứng tuyệt đẹp. Về cơ bản, phần nhìn của Giao lộ 8675 không phá cách, nhưng hiệu quả.

Ở mỗi địa danh, phim chọn ghi hình các thắng cảnh nổi tiếng như bảo tàng Quang Trung, bãi Kỳ Co (Bình Định), bến Bạch Đằng, công viên Hàn Thuyên (TP.HCM), Cố Viên Lầu, đầm Vân Long (Ninh Bình). Ở câu chuyện của Isaac và La Thành, cảnh sắc ở đầm Vân Long được khắc họa mỹ miều, với quần thể động - thực vật kỳ vĩ. Cảnh thiên nhiên dịu êm, thư giãn cũng vì thế đối lập tốt với tính cách bận rộn, hay lo âu của chàng ca sĩ do Isaac thủ vai, từ đó giúp câu chuyện thứ ba trở nên mạch lạc, trôi chảy nhất.

Ngược lại, hành trình khai thác nét đẹp của TP.HCM từ sáng đến đêm lại là điểm yếu, khi chỉ tập trung những khía cạnh rất bề nổi, không thể coi là đại diện văn hóa: xe buýt 2 tầng, Bưu điện thành phố, quán ốc ven đường, vũ trường... Trong Sài Gòn, anh yêu em hay Song lang, nhà làm phim từng đặc tả những “nét Sài Gòn” khiến khán giả phải vỡ òa, như vẻ đẹp trong cảnh họp chợ lúc tờ mờ sáng, cải lương Nam bộ, vẻ đẹp của đường phố sau cơn mưa.

Kịch bản phim còn đơn giản, nhạt nhòa CGV

Ở phần đặc tả các đặc sản vùng miền, nhà làm phim dùng chung một công thức: màn hình chuyển sang phông đơn sắc, món ăn được nhanh chóng chế biến bởi bàn tay đầu bếp từ khi là nguyên liệu đến lúc thành hình. Đi kèm các phân cảnh này là lời dẫn truyện, giúp người xem hiểu rõ về nét tinh túy của món ăn. Phong cách này đánh trực diện vào thị giác, tương tự các đoạn phim quảng cáo trên thị trường. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một phim điện ảnh, cách làm này vô tình làm mất đi tính thi vị ở mỗi khung hình.

Kịch bản không phải thế mạnh

Phim thuộc thể loại hợp tuyển (anthology), gồm ba câu chuyện riêng biệt, chỉ liên kết nhau bằng vài tiểu tiết. Để thể hiện đúng tinh thần quảng bá du lịch, ba mẩu truyện có kịch bản ngắn gọn, không có plot twist (nút thắt bất ngờ), chỉ tập trung phần hình ảnh. Vốn dĩ, cách làm này sẽ phù hợp hơn với những phim đơn tuyến, khi nhà làm phim chỉ khai thác một cốt truyện, nhưng tập trung chiều sâu cho từng thành tố, nhân vật làm nên cốt truyện ấy.

Thông thường, thể loại hợp tuyển sẽ cần những cú twist “ăn tiền”, hoặc các lối kể sáng tạo, thách thức thói quen xem của khán giả đại chúng. Đó cũng là lý do trên thế giới, những loạt phim đa cốt truyện như Black Mirror, New York, I Love You, The French Dispatch... lại thành công.

Vì vậy, người xem dễ có cảm giác “lưng chừng” khi theo dõi Giao lộ 8675. Ba phim ngắn đều quen thuộc. Cụ thể trong câu chuyện đầu, hành trình của tay võ sĩ có tinh thần khá giống loạt phim Karate Kid hay Cobra Kai - nhân vật từ kiêu căng, tự phụ, dần nhận ra kiến thức võ học của mình còn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, do thời lượng giới hạn của phim ngắn, sự thay đổi của nhân vật chính không rõ nét. Chưa kể, trong vài phân cảnh, nhà làm phim lồng hiệu ứng và âm thanh không cần thiết.

Câu chuyện thứ hai giống mô típ của ba phần phim tình cảm nổi tiếng Before, từng do Ethan Hawke và Julie Delpy thể hiện. Hai nhân vật sẽ đi qua các địa điểm nổi tiếng của địa phương, duy trì nhịp phim nhờ những đoạn hội thoại giàu cảm xúc. Vốn dĩ, cách làm phim này rất khó, khi kịch bản nhiều thoại phức tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng.

Giao lộ 8675 chưa làm được điều này. Ưu điểm ngoại hình của Rocker Nguyễn hay nét đẹp lai của Emma Lê là yếu tố làm sáng phim. Song, phần thoại chủ yếu là những câu đối đáp qua lại, dễ tìm thấy ở những đoạn phim dạy nói tiếng Anh, thiếu chất điện ảnh. Diễn xuất của cả hai chỉ ở mức đạt, chưa đủ “lửa” nên khó thuyết phục khán giả.

Nhìn lại, nếu xét riêng về diễn xuất, có vẻ Lợi Trần và Isaac nhỉnh hơn. Lợi Trần diễn được bằng ánh mắt, thể hiện được sự kiêu ngạo lẫn nội lực, pha chút háo thắng của nhà vô địch. Chưa kể, anh tự thực hiện gần hết cảnh võ thuật trong phim.

Isaac xuất thân là ca sĩ, nhưng không phải cái tên xa lạ với bộ môn nghệ thuật thứ bảy với những tác phẩm điện ảnh như Song lang, Anh trai yêu quái, Mùa viết tình ca... Vai diễn ca sĩ Leon không quá tầm, giống với Isaac ngoài đời, giúp anh thoải mái hơn trong những pha tung hứng với La Thành.

Xét về thiện chí muốn giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam với bạn bè thế giới, Giao lộ 8675 có màn thể hiện tương đối tròn trịa. Tác phẩm còn nhiều hạn chế trong khâu kịch bản, song cũng là khởi đầu đáng ngưỡng mộ đối với đạo diễn Tân DS. Theo phía nhà sản xuất, Giao lộ 8675 có tiềm năng phát triển thành series nếu phim có thành tích khả quan tại phòng vé Việt, tạo điều kiện để đoàn phim giới thiệu tiếp nét đẹp của những địa phương khác.