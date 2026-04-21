Giao lưu đoàn phim 'Trùm Sò': Thanh Thúy tiết lộ cảnh quay lại tốn 500 triệu đồng

Vì sao Đức Thịnh chọn Mai Phương đóng nữ chính phim Trùm Sò?

Sau 6 năm, nhà sản xuất Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Trùm Sò. Ở lần tái xuất, Đức Thịnh lựa chọn thể hiện hài, vốn là sở trường của anh trong nhiều năm qua với loạt phim Ma dai, Trạng Quỳnh, Anh thầy ngôi sao, Siêu sao siêu ngố...

Bộ phim lấy bối cảnh tại Làng Sứa Đỏ, một ngôi làng nhỏ xa xôi, hạn hán triền miên, ai cũng nghèo khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu có nhưng nổi tiếng ki bo, bủn xỉn, ham tiền. Biến cố xảy ra khi Trùm Sò bị mất một số vàng lớn, từ đó bị cuốn vào vụ cướp cùng hai người bạn thuở nhỏ là Tôm Hùm và Thị Hến.

Dàn diễn viên Trùm Sò tò mò nhận phong thư bí mật của chương trình

Ở tác phẩm lần này, Đức Thịnh vừa làm đạo diễn vừa đảm nhận vai chính của phim. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như Thanh Thúy, Ngọc Trai, Hưng Nguyễn, Phương Nam, Hoa hậu Mai Phương... Bộ phim chính thức công chiếu vào ngày 24.4.

Đến chương trình Gia vị phim của Báo Thanh Niên, khán giả không chỉ theo dõi tương tác hài hước của dàn diễn viên phim Trùm Sò mà còn được lắng nghe câu chuyện hậu trường hấp dẫn. Trong đó, nhà sản xuất Thanh Thúy gây bất ngờ khi tiết lộ đã phải chi thêm nửa tỉ đồng để quay lại một cảnh phim. Song song đó, đạo diễn Đức Thịnh cũng bật mí lý do lựa chọn Mai Phương vào vai Thị Hến dù người đẹp 9X chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất.

