Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt

Sáng 10.7, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tỉnh Nghệ An tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ ẢNH: B.PHẠM

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới 2 bên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước chụp ảnh lưu niệm và trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc 460 và tham gia các chương trình giao lưu: thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhamxay (Lào); giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa nhân dân 2 bên biên giới; trao bò giống tặng nhân dân khu vực biên giới; dự lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tiến hành hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Lào.

Thắt chặt hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào

Tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, từ lãnh đạo trung ương đến quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân 2 nước, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới ẢNH: K.HOAN

Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An và Nậm On, tỉnh Bolykhamxay chính là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Vientiane hiện đã được quy hoạch, sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây được xem như một huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân 2 nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa 2 nước. Thời gian qua hợp tác quốc phòng 2 nước đã duy trì trước sau như một, đi vào chiều sâu, thúc đẩy duy trì các cơ chế hợp tác, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng đã đạt nhiều thành tựu tốt đẹp.

Tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất, trên cơ sở Nghị định thư hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, 2 bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, quản lý và bảo vệ biên giới, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, 2 bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn, trạm biên phòng cùng các cụm dân cư 2 bên biên giới.