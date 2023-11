Giao lưu, ra mắt sách giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại trẻ em

Tại buổi giao lưu, nói về giáo dục giới tính cho trẻ, GS Hồ Đức Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục (NCKHGD) cho biết: "Trẻ mầm non từ 2 - 3 tuổi trở đi bắt đầu có tính cách, bắt đầu có nhận thức. Vì vậy, việc giáo dục giới tính phải bắt đầu từ độ tuổi này. Điều này dựa vào các nghiên cứu khoa học về tâm lý của trẻ, nhận thức của trẻ".

GS.TS Hồ Đức Hùng - Viện trưởng Viện NCKHGD chia sẻ về mục đích, ý nghĩa bộ sách



Bà Trần Thị Quế Chi - Phó Viện trưởng Viện NCKHGD trả lời thắc mắc của khán giả, phụ huynh tham dự chương trình

Bà Lê Phương Lan - Chi cục trưởng Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai (phải) chia sẻ tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm càng tốt Q.TRÂN

Bà Trần Thị Quế Chi - Phó viện trưởng Viện NCKHGD và bà Lê Phương Lan - Chi cục trưởng Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai chia sẻ tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm càng tốt. Theo bà Phương Lan, trẻ ở tuổi mầm non chưa nhận thức được những hành vi bị xâm hại do những thói quen của người lớn trong gia đình như sờ vào các bộ phận nhạy cảm, gọi tên các cơ quan trên cơ thể bằng những từ ngữ thay thế, khiến trẻ ngộ nhận sự xâm hại này là biểu hiện của tình cảm. Phụ huynh cũng nên chú trọng và nhắc nhở người thân cách tôn trọng cơ thể trẻ nhỏ, dạy trẻ cách tôn trọng cơ thể mình.

Ông Hồ Đức Hùng nhấn mạnh: "Lâu nay nhiều người cứ nghĩ rằng trẻ phải bắt đầu lớn hơn, bậc tiểu học trở lên rồi mới dạy. Chúng ta có tâm lý e ngại khi nói đến vấn đề dạy giáo dục giới tính cho trẻ. Nhưng hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn hơn trong việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm vì các kiến thức, kỹ năng đã được chuẩn hóa…".

Bộ sản phẩm sách giáo dục giới tính ERA về kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 3 - 15 tuổi (song ngữ), bao gồm nhiều chủ đề Q.TRÂN

Được biết, từ 3 - 6 tuổi được coi là thời kỳ then chốt của tính dục. Vào độ tuổi này, trẻ mầm non đang ở vào giai đoạn tính dục đặc biệt. Đây cũng là giai đoạn trẻ có kiểu yêu thương ba, mẹ (khác giới) một cách thái quá hoặc có hội chứng nhân cách yêu mình thái quá. Nguyên nhân là do trong thời kỳ này, trẻ phát triển bản sắc tính dục, tò mò ngày càng nhiều về giới tính. Trẻ từ 6 - 15 tuổi là giai đoạn trẻ đang hình thành và phát triển cả về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội, từng bước hoàn thiện bản thân. Đây là giai đoạn ảnh hưởng lớn đến nhân cách sau này".

Vì vậy, bộ sản phẩm giáo dục giới tính do Viện NCKHGD biên soạn gồm có sách và ứng dụng giáo dục giới tính Era, thuận tiện cho mọi gia đình cùng đọc, học và trải nghiệm.

Bộ sản phẩm sách giáo dục giới tính ERA (do NXB Hồng Đức ấn hành) gồm: Cẩm nang Giáo dục giới tính ERA - Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 3 - 15 tuổi (song ngữ), bao gồm các chủ đề: Kiến thức giới tính cho trẻ theo từng lứa tuổi, kỹ năng phòng tránh xâm hại; Kiến thức pháp luật; Kiến thức tuổi dậy thì, sự phát triển của vị thành niên; Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh bạo hành, bạo lực ở tuổi vị thành niên; Hướng dẫn cha mẹ, người lớn nhận biết trẻ có dấu hiệu bị xâm hại; Một số câu hỏi thường gặp… Bộ truyện Cùng ERA tìm hiểu về giới tính (song ngữ): gồm 10 tập: Những vùng riêng tư của bé!; Người lạ không đáng tin đâu nhé!; Đi lạc thì phải làm sao?; Bí mật có cần bật mí?; Có nên mở cửa cho người lạ?; Dậy thì ở bé trai có gì nhỉ?; Dậy thì ở bé gái có gì nhỉ?; Cùng nhau trải nghiệm sử dụng băng vệ sinh!; Chu kỳ kinh nguyệt có đáng lo?; Chăm sóc cơ thể khi đến tuổi dậy thì nhé! Mỗi cuốn sách sẽ có các câu chuyện thú vị khác nhau được thiết kế bằng hình ảnh ngộ nghĩnh và hấp dẫn.

Bộ sách tô màu Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ (song ngữ), gồm: Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 3 - 4 tuổi; Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 4 - 5 tuổi; Phòng tránh xâm hại dành cho trẻ 5 - 6 tuổi. Trẻ có thể sử dụng màu sắc và hình ảnh theo cách riêng của mình, tạo nên những tác phẩm độc đáo, giúp trẻ phát triển sự sáng tạo, giải trí, tăng cường tập trung và phát triển các kỹ năng tay mắt. Thông qua hoạt động tô màu, trẻ sẽ ghi nhớ lâu hơn mỗi bài học.

Khách nước ngoài tham quan Đường sách TP.HCM cũng quan tâm đến bộ sách Q.TRÂN

Với những bộ sản phẩm đặc biệt ý nghĩa về giáo dục giới tính cho trẻ, Viện NCKHGD vinh dự đón nhận kỷ lục Việt Nam và kỷ lục Người Việt toàn cầu với nội dung: Đơn vị đầu tiên biên soạn và xuất bản bộ ấn phẩm song ngữ Anh - Việt (gồm cẩm nang, truyện và sách tô màu) chủ đề giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại dành cho trẻ từ 3 - 15 tuổi.