Ngày 8.12, trong chương trình giao lưu trực tuyến "Những câu chuyện thời hoa lửa" (do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện). Khách mời là vợ chồng ông Trương Thanh Danh và bà Lê Tú Cẩm – tấm gương sống động về tinh thần yêu nước, sự trung kiên của người cộng sản và tình yêu thời chiến bền bỉ vượt qua thử thách khắc nghiệt

Cuộc giao lưu sẽ nói về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của cách mạng Việt Nam. Khi đất nước còn chiến tranh, tuổi thanh xuân của ông bà không trôi đi trong nhung lụa, mà được tôi luyện qua những ngày tháng đầy thử thách trong tù đày, nơi họ phải đối mặt với nhọc nhằn, đau đớn và hiểm nguy. Trong hoàn cảnh ấy, tình yêu thời chiến của ông và bà không những không phai nhạt mà còn trở thành nguồn động lực tinh thần để họ vượt qua tất cả, bảo vệ lý tưởng cách mạng và giữ vững niềm tin vào tương lai của dân tộc.

Giao lưu trực tuyến: Câu chuyện tình yêu thời chiến sẽ làm nhiều người trẻ rung động - Ảnh 1.

Hãy chia sẻ, lan tỏa và cùng nhau giữ lại những câu chuyện quý giá về một thời hoa lửa. Chương trình được phát trực tiếp lúc 9 giờ ngày 3.12 tại thanhnien.vn,YouTube, Fanpage, TikTok Báo Thanh Niên).


