Giáo sư Đỗ Văn Đại được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

Tối 5.6, tại TP.HCM, ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho giáo sư Đỗ Văn Đại.

Danh hiệu cao quý này là phần thưởng dành cho cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho cộng đồng giáo dục, bằng những đóng góp trong việc truyền bá tri thức và quảng bá văn hóa Pháp trên toàn thế giới.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho giáo sư Đỗ Văn Đại (bên phải)

ẢNH: NGÂN NGA

"Thưa giáo sư Đỗ Văn Đại, huân chương nhằm thể hiện sự tri ân của đất nước chúng tôi dành cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông vì sự hợp tác pháp lý giữa Pháp và Việt Nam", ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam nói.

Ngay khi còn trẻ, giáo sư Đỗ Văn Đại đã chọn con đường đại học tại Pháp. Khởi đầu từ Aix-en-Provence, hành trình học thuật của ông đã đạt thành tựu rực rỡ năm 2004 với luận án tiến sĩ về vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng theo pháp luật Pháp.

Theo ông Olivier Brochet, thành công khi ấy đã mở ra cho giáo sư Đỗ Văn Đại cánh cửa bước vào con đường giảng dạy tại đại học của Pháp. Giáo sư trở thành giảng viên tại Aix-en-Provence, sau đó là tại Đại học Paris 13.

Ông Olivier Brochet gửi lời tri ân của đất nước Cộng hòa Pháp đến giáo sư Đỗ Văn Đại

ẢNH: NGÂN NGA

Mặc dù đạt thành tựu học vấn và sự nghiệp xuất sắc tại Pháp, nhưng giáo sư Đỗ Văn Đại đã chọn đem chuyên môn của mình về phục vụ đất nước. Ông đã đóng góp vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển chương trình thạc sĩ luật kinh doanh quốc tế so sánh, phối hợp giữa các trường đại học Bordeaux, Toulouse, Lyon III và Trường đại học Luật TP.HCM.

Chương trình này đã trở thành một trong những ví dụ thành công nhất về hợp tác học thuật Pháp - Việt trong lĩnh vực luật. Ngoài ra, với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Henri Capitant Việt Nam, giáo sư đã thúc đẩy sự giao lưu giữa các học giả, luật sư và tất cả những người hành nghề luật ở hai nước.

"Tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, chúng tôi ghi nhận tận tâm của ông và xin gửi đến ông lòng biết ơn chân thành", ông Olivier Brochet nói.

Giáo sư Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

"Huân chương hôm nay không phải là điểm kết thúc của một hành trình mà là lời nhắc nhở tôi về trách nhiệm phải tiếp tục cống hiến", giáo sư Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM xúc động.



Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho ông sang Pháp học và đón nhận ông quay trở lại đất nước sau khoảng 13 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp.



Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Nhà nước Pháp có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon Đệ nhất lập ra để vinh danh các thành viên xuất sắc của đại học Pháp ẢNH: NGÂN NGA

Giáo sư đã mang giá trị pháp lý tích cực của Pháp vào đào tạo, nghiên cứu, xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Đặc biệt phải kể đến trong sách bản án và bình luận bản án, trong án lệ đã được TAND tối cao của Việt Nam thông qua; ông tham gia tích cực trong quá trình xây dựng luật Trọng tài thương mại năm 2010 và bộ luật Dân sự năm 2015.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một huân chương danh dự của Nhà nước Pháp, có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon Đệ nhất lập ra để vinh danh các thành viên xuất sắc của đại học Pháp. Đây là huân chương danh dự phi quân sự lâu đời nhất của Pháp. Huân chương này được trao chủ yếu cho những người thuộc Bộ GD-ĐT Pháp nhưng cũng được trao cho một số người nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc mở rộng văn hóa Pháp trên thế giới. Trước đó, năm 2018, PGS - TS Nguyễn Ngọc Điện cũng được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm khi ông đang giữ vị trí Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).



