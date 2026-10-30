Giáo sư gốc Việt và vợ bị bắn chết tại Mỹ, con trai là nghi phạm

Theo ABC News ngày 30.10 dẫn tuyên bố từ Sở Cảnh sát Oberlin, giáo sư Pipo Nguyen Duy (64 tuổi) và vợ là bà Tran Thi Phong (56 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng - bên ngoài khuôn viên trường đại học, sáng 28.10. Thi thể ông Nguyen Duy nằm ở tầng một, trong khi thi thể người vợ được tìm thấy ở tầng hai. Cả 2 đều trúng nhiều phát đạn.

Ông Pipo Nguyen Duy, giáo sư trường Đại học Oberlin ẢNH: Oberlin College and Conservatory

Nghi phạm được xác định là ông Daniel Jones, con trai riêng của ông Nguyen Duy với người vợ trước. Ông Jones, trước đây có tên Asia Nguyen Duy, bị bắt cùng ngày 28.10 và đối mặt nhiều cáo buộc, gồm giết người, hành hung nghiêm trọng và làm sai lệch chứng cứ.

Theo hồ sơ cảnh sát, khoảng 90 phút trước khi phát hiện 2 thi thể, lực lượng chức năng được điều đến khuôn viên Đại học Oberlin để xử lý một vụ cháy ô tô. Chiếc xe được xác định đăng ký dưới tên Jones.

Đến 10 giờ 19 phút ngày 28.10, cảnh sát tiếp nhận tin báo từ một cư dân địa phương về một người đàn ông ướt sũng, đầu tóc rối bù xuất hiện trước nhà. Người này sau đó được xác định là ông Jones và bị bắt giữ mà không xảy ra chống cự.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29.10, công tố viên Zachary Simonoff cho biết bị cáo đã yêu cầu người dân quay video để đăng lên mạng xã hội, đồng thời nói rằng bản thân đang tìm cách thoát khỏi một "giáo phái".

Theo công tố viên, khi tiếp xúc với cảnh sát, nghi phạm được cho là đã thừa nhận "giết gia đình mình" và cung cấp địa chỉ nhà cha ruột. Các sĩ quan sau đó đến hiện trường và phát hiện 2 nạn nhân tử vong.

Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy khẩu súng nghi được sử dụng trong vụ án. Động cơ gây án cũng chưa được xác định.

Trong phiên xử ngày 29.10, ông Jones xuất hiện với tay và chân bị còng, chưa đưa ra lời biện hộ đối với các cáo buộc. Thẩm phán Farah L. Emeka ấn định mức bảo lãnh tại ngoại 3 triệu USD, cao gấp đôi đề xuất của công tố viên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Ông Pipo Nguyen Duy là giáo sư mỹ thuật và nhiếp ảnh tại Đại học Oberlin từ năm 1998. Trong thông báo gửi sinh viên và giảng viên, Hiệu trưởng Đại học Oberlin Carmen Twillie Ambar bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của ông Nguyen Duy, người được đồng nghiệp và sinh viên yêu mến. "Ông Pipo đã chạm đến trái tim tất cả chúng ta thông qua niềm đam mê nhiếp ảnh của mình", bà Ambar chia sẻ, đồng thời cho biết nhà trường cần thời gian để vượt qua mất mát này.