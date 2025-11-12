Giáo sư ngành y tặng các bệnh viện 10 hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại

Chiều nay 12.11, Trường ĐH Y Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hệ thống Y tế Hoàng Long tổ chức lễ trao tặng 10 hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm chất lượng cao cho 10 bệnh viện đa khoa tuyến cơ sở.

Đây là món quà của GS Đào Văn Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Hà Nội, cùng gia đình, trong đó có 3 người con của giáo sư đều đang là giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội.

GS Đào Văn Long (bìa trái) cùng phu nhân và đại diện các bệnh viện tại lễ trao tặng hệ thống nội soi tiêu hóa ẢNH: HỮU LINH

Đây là hệ thống máy nội soi bao gồm đầy đủ thiết bị đi kèm như bộ xử lý, màn hình, các ống nội soi dạ dày và trực tràng, bình nước, bộ thử rò rỉ… Hệ thống được trang bị công nghệ quang học và xử lý hình ảnh tiên tiến do Công ty Fujifilm (Nhật Bản) phát triển, hỗ trợ bác sĩ phát hiện tổn thương, đặc biệt hữu ích với ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.

Các địa phương có bệnh viện được tặng hệ thống nội soi gồm: Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Quảng Trị, Cần Thơ, Lâm Đồng, Cao Bằng, Quảng Ngãi.

Cùng với 10 hệ thống nội soi hiện đại này, gia đình GS Đào Văn Long còn tặng các bệnh viện khóa đào tạo kiến thức và thực hành về nội soi cho bác sĩ, kỹ thuật viên, với thời gian đào tạo từ 3 - 6 tháng. Khoảng 50 bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia các khóa đào tạo này.

Theo TS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, món quà của gia đình GS Đào Văn Long hết sức có ý nghĩa không chỉ về giá trị thiết bị mà còn về cả mặt chuyên môn. Việc tặng kèm gói đào tạo sẽ giúp các bệnh viện được nhận quà phát huy tối đa hiệu quả khám chữa bệnh, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa của thiết bị đắt tiền.

Dù gia đình GS Đào Văn Long không chia sẻ tổng giá trị của quà tặng, nhưng theo TS Hà Anh Đức, riêng một ống nội soi cũng có giá trị cả tỉ đồng. Hiện nay, trong hệ thống bệnh viện công trên toàn quốc rất ít đơn vị được sở hữu hệ thống nội soi hiện đại với đầy đủ thiết bị như gói quà mà gia đình GS Đào Văn Long tặng 10 bệnh viện.

Đại diện 10 bệnh viện được nhận quà, TS Lý Thị Bạch Như, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, cho biết món quà vô cùng giá trị với những bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực, nơi mà ngay cả máy móc phục vụ chẩn đoán, điều trị cơ bản vẫn còn thiếu.

"Nhờ trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ nhân lực được giáo sư đào tạo thành thục, chúng tôi tin tưởng chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị sẽ được nâng cao rõ rệt. Nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư, có thể sẽ được phát hiện sớm để xử trí kịp thời tại chỗ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại quê hương mình", bà Như nhìn nhận.