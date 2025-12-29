Giáo sư toán duy nhất Việt Nam năm 2025 nhận bổ nhiệm tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

GS-TS Phan Thành An (thứ 4 từ phải sang, hàng dưới) cùng các GS, PGS được Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hôm nay ảnh: N.Q

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có tổng cộng 17 GS, 130 PGS

Chiều nay (29.12), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2025. Theo đó, quyết định được trao cho 5 GS và 9 PGS, nâng tổng số GS của trường lên 17 người và PGS lên 130.

Trong số các ứng viên được bổ nhiệm chức danh GS và PGS, có 6 người thuộc Hội đồng liên ngành hóa học-công nghệ thực phẩm, 4 người thuộc Hội đồng liên ngành xây dựng-kiến trúc, 1 người thuộc Hội đồng liên ngành điện-điện tử-tự động hóa, 1 người thuộc Hội đồng ngành giao thông vận tải, 1 người thuộc Hội đồng ngành kinh tế. Đáng chú ý, GS-TS Phan Thành An, giảng viên bộ môn toán ứng dụng khoa Khoa học ứng dụng, Giám đốc Viện Toán học và các khoa học tính toán của trường - là GS duy nhất ngành toán học của cả nước năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà khoa học. Kết quả này đã bổ sung cho đội ngũ giảng viên của trường với tổng số hiện tại là 17 GS và 130 PGS. Mặc dù trường đã đạt được kết quả khá vượt trội nhưng vẫn khiêm tốn so với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Do đó, tập thể nhà trường cần phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa, nhất là trong bối cảnh các nghị quyết Trung ương đang đặt ra các nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt liên quan đến khoa học công nghệ và giáo dục ĐH.

GS duy nhất ngành toán học năm 2025: Từng giảng dạy, nghiên cứu nhiều nơi trên thế giới

GS-TS Phan Thành An sinh năm 1969 tại Nghệ An. Ông được cấp bằng tiến sĩ toán học năm 1999 tại Trường ĐH Sư phạm Vinh chuyên ngành giải tích và được công nhận chức danh PGS ngành toán học năm 2009.

Trước đó, GS-TS Phan Thành An từng có 5 năm làm việc tại Trung tâm tính toán liên ngành IWR thuộc ĐH Heidelberg (CHLB Đức); Khoa Toán và Máy tính ĐH Tự do (CHLB Đức). Bên cạnh đó, ông có 2 năm làm việc tại Trung tâm Vật lý lý thuyết ICTP tại Trieste (Italy). Ngoài ra, GS Phan Thành An cũng có 5 năm giảng dạy và nghiên cứu toán học tại ĐH Lisbon (Bồ Đào Nha) và 2 năm giảng dạy và nghiên cứu về khoa học máy tính tại ĐH São Paulo (Brazil).

GS toán học Phan Thành An đã công bố trên 40 bài báo đăng trên các tạp chí ISI/Q1-Q2 uy tín và xuất bản 2 quyển sách. Ông cũng sở hữu 2 bằng giải pháp hữu ích về robot tự hành và đo độ rộng vết nứt trên mặt vật liệu cứng, nghiên cứu của ông đã có sản phẩm dạng thử nghiệm tương ứng. Ông cũng hoàn thành 1 đề tài toán học cấp ĐH Quốc gia TP.HCM, 1 đề tài toán học tại Quỹ Khoa học công nghệ quốc gia Nafosted, 2 đề tài toán học tại Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ 3 TWAS…

Các hướng nghiên cứu chính của ông gồm: Các thuật toán hiệu quả tìm đường đi tối ưu cho thiết bị tự hành (UAV/UGV) trong môi trường phức tạp; lý thuyết tối ưu cho các vấn đề đo độ rộng, độ sâu vết nứt vật liệu cứng; phát triển các lý thuyết tối ưu và giải tích toán học nảy sinh từ các hướng nghiên cứu trên…

Năm 2025, cả nước có 900 người được công nhận chức danh GS và PGS. Trong đó, kinh tế là ngành có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 134 người. Ngược lại, ngành toán học có 27 người được công nhận trong đó 26 PGS, 1 GS.