'Giáo sư X' Patrick Stewart qua đời

Nam diễn viên Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86 sau thời gian chống chọi với bệnh tật ẢNH: REUTERS

Trang Instagram chính thức của Patrick Stewart vừa đăng tải thông báo nghệ sĩ kỳ cựu đã qua đời hôm 28.10 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ thể Lewy.

"Ông đã được gia đình và bạn bè ôm ấp, bao quanh bởi âm nhạc sống động, những lời cầu nguyện, những giọt nước mắt, tiếng cười và những cảm xúc sâu sắc mà chỉ ông mới có thể truyền cảm hứng sau cả cuộc đời cống hiến cho chúng ta", thông báo bày tỏ.

Nội dung bài đăng cũng dành nhiều lời khen ngợi những thành tựu của cố nghệ sĩ trong nghệ thuật, hoạt động vì nhân quyền. "Ông sẽ mãi được nhớ đến bởi phẩm giá, lòng trắc ẩn và tình người mà ông luôn thể hiện trong mọi vai trò của mình - cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống", thông báo đề cập.

Bên cạnh đó, bài viết lưu ý thay vì vòng hoa, mọi người có thể tưởng niệm tài tử kỳ cựu bằng cách đóng góp cho quỹ nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ liên quan đến Alzheimer.

Hugh Jackman và loạt bạn diễn tưởng nhớ Patrick Stewart

Người hâm mộ lặng lẽ đặt hoa, vòng hoa cạnh ngôi sao của Patrick Stewart trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles (Mỹ) hôm 29.10 (giờ địa phương) để tưởng nhớ ông

ẢNH: REUTERS

Thông tin về sự ra đi của Patrick Stewart khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ của ông không khỏi đau buồn, tiếc nuối. Diễn viên William Shatner - bạn diễn của ngôi sao này trong Star Trek nhớ về ông với tư cách là một người bạn, một đồng nghiệp, một diễn viên xuất sắc.

Shatner nhắc đến vai diễn của Stewart trong bộ phim: "Từ sân khấu đến đài chỉ huy của con tàu Enterprise, ông ấy đã mang đến trí tuệ, sự duyên dáng và lòng nhân ái sâu sắc cho mọi việc mình làm. Thuyền trưởng Picard đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta, và người thủ vai ông ấy cũng vậy. Tôi luôn tràn đầy tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ dành cho ông ấy và công việc ông ấy làm".

Patrick Stewart và Hugh Jackman dự buổi họp báo ra mắt phim Logan (thuộc loạt phim X-Men) ở Đài Loan vào năm 2017 REUTERS

Tài tử Hugh Jackman - người thủ vai Wolverine trong một số phần phim X-Men, chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ bên "Giáo sư X" Patrick Stewart và bày tỏ: "Hôm nay, chúng ta đã mất đi một trong những huyền thoại của sân khấu và điện ảnh. Với tôi, ông ấy là một người bạn và một người đàn ông tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông ấy. Tôi sẽ nhớ ông, Patrick Stewart, suốt cuộc đời mình".

Nhiều tên tuổi từng hợp tác với Patrick Stewart như: Seth MacFarlane, George Takei, Jonathan Frakes, Lea Thompson… cũng đăng bài tri ân, tiễn biệt ngôi sao tài năng.

'Giáo sư X' cùng dấu ấn sự nghiệp Patrick Stewart

Patrick Stewart có nhiều đóng góp cho sân khấu, điện ảnh ẢNH: AP

Patrick Stewart sinh năm 1940 tại Anh, có hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật với những đóng góp to lớn cho sân khấu và điện ảnh. Theo Reuters, nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 18 tuổi và gây được tiếng vang trên sân khấu với tư cách là thành viên của Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare (Royal Shakespeare Company) từ những năm 1960.

Tuy nhiên, phải đến năm 47 tuổi, khi được chọn tham gia bộ phim truyền hình Star Trek: The Next Generation (loạt phim phát sóng từ năm 1987 đến 1994, nối tiếp series Star Trek ra mắt vào thập niên 1960) với vai Jean-Luc Picard, ông mới thực sự nổi tiếng rộng rãi. Đặc biệt, Patrick Stewart quen thuộc với khán giả toàn cầu qua hình tượng Giáo sư Charles Xavier (Giáo sư X) trong loạt phim X-Men (2000 - 2017) và tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (2022, 2026). Giáo sư X do ông thể hiện xuất hiện lần cuối trong "bom tấn" Avengers: Doomsday ra mắt vào cuối năm nay.

Nam diễn viên Patrick Stewart và vợ - ca sĩ Sunny Ozell ẢNH: REUTERS

Ngoài hai vai diễn gắn liền với tên tuổi, Patrick Stewart còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Hedda, Excalibur, Dune (1984), Robin Hood: Men in Tights, Green Room, The Kid Who Would Be King… Ông vẫn đều đặn tham gia các dự án phim cho đến cuối đời.

Patrick Stewart đã được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý ở lĩnh vực sân khấu lẫn phim ảnh. Ông đoạt 2 giải Laurence Olivier, 1 giải Grammy, từng được đề cử giải Tony, Quả cầu vàng, Emmy… Năm 2010, nghệ sĩ kỳ cựu được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu.

Về đời tư, Patrick Stewart trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 2 con. Ông gắn bó với người vợ thứ ba là nữ ca sĩ Sunny Ozell từ 2013 cho đến cuối đời.