Nam diễn viên ‘Breaking Bad’ đột ngột qua đời

Hé lộ nguyên nhân RJ Mitte qua đời

RJ Mitte ra đi ở tuổi 34 ẢNH: AP

Ngày 12.10 (giờ địa phương), tạp chí People xác nhận RJ Mitte vừa qua đời tại Brownsville, bang Texas (Mỹ). Đại diện của nam diễn viên 34 tuổi cũng chia sẻ tin buồn này trong một thông cáo: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi đầy thương tiếc của nam diễn viên, nhà hoạt động từ thiện và người luôn nhiệt huyết đấu tranh vì quyền của người khuyết tật RJ Mitte”.

RJ Mitte được biết đến nhiều nhất với vai Walter "Flynn" White Jr. trong cả 5 mùa phim Breaking Bad. Người đại diện tưởng nhớ cố diễn viên vì sự chân thực mà anh mang đến cho vai diễn một người mắc chứng bại não.

Nam nghệ sĩ còn tích cực đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật. RJ Mitte từng từng giữ chức chủ tịch của Quỹ Mitte. Từ trải nghiệm sống chung với chứng bại não, nam diễn viên đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để thách thức các định kiến và thúc đẩy sự hiện diện nhiều hơn cho người khuyết tật.

"Vào thời điểm này, chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình, người thân của RJ Mitte", người đại diện của anh kết thúc tuyên bố.

Ít giờ sau khi tin tức RJ Mitte ra đi được đăng tải, người đại diện của ngôi sao này xác nhận nghệ sĩ 9X đã tự tử. Trước đó, Sở Cảnh sát Brownsville tiết lộ với People rằng họ nhận được cuộc gọi vào khoảng 12 giờ 50 phút chiều 12.10 và phát hiện RJ Mitte không còn dấu hiệu sự sống khi các sĩ quan đến nhà anh. Họ cũng tiến hành điều tra để biết rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Thông tin RJ Mitte qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ của anh không khỏi ngỡ ngàng ẢNH: AP

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp đăng bài tiễn biệt RJ Mitte.

Dean Norris - bạn diễn của ngôi sao quá cố trong Breaking Bad, chia sẻ rằng mình vô cùng đau lòng khi hay tin. "Mặc dù RJ không đóng vai con trai tôi trên truyền hình, nhưng tôi luôn quan tâm đến cậu ấy trên phim trường. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và sẽ được mọi người nhớ mãi. Tôi không thể tin được chuyện này. Tôi đang nghĩ về cậu ấy và xin chia buồn cùng gia đình", nghệ sĩ 63 tuổi chia sẻ.

Một bạn diễn khác của Mitte trong loạt phim là Aaron Paul chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng anh không biết phải nói gì khi nghe tin này. "Tôi vô cùng đau lòng. RJ, tôi yêu quý cậu, người bạn của tôi. Cậu sẽ mãi được nhớ đến", diễn viên bày tỏ.

Breaking Bad và dấu ấn RJ Mitte trên màn ảnh

RJ Mitte (bìa trái) và dàn diễn viên Breaking Bad tại buổi công chiếu mừng những tập cuối của loạt phim vào tháng 7.2013 ẢNH: AP

RJ Mitte (tên đầy đủ Roy Frank Mitte III) sinh năm 1992 bang Mississippi (Mỹ). Anh được chẩn đoán mắc chứng bại não khi mới 3 tuổi và chuyển đến Los Angeles vào năm 2006 để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Vai Walter "Flynn" White Jr. trong Breaking Bad (2008 - 2013) đã đưa tên tuổi Mitte đến với khán giả quốc tế, đồng thời giúp anh trở thành gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động nâng cao nhận thức về người khuyết tật.

Nhân vật Walter Jr. sống chung với chứng bại não, tương tự tình trạng của Mitte ngoài đời. Sự tương đồng này giúp nam diễn viên mang đến nét chân thực cho vai diễn, đồng thời góp phần đưa hình ảnh người khuyết tật đến gần hơn với khán giả truyền hình. Thông qua nhân vật, bộ phim không chỉ khắc họa những mối quan hệ phức tạp trong gia đình White mà còn mở ra cơ hội để công chúng nhìn nhận người khuyết tật qua một góc nhìn gần gũi hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Love-It Film được đăng tải vào tháng 2.2026, Mitte chia sẻ rằng việc tham gia Breaking Bad "chỉ càng giúp tôi trở thành một người tích cực hơn trong việc đấu tranh cho quyền của người khuyết tật". Với anh, thành công của bộ phim không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để thúc đẩy những cuộc đối thoại về sự đa dạng và hòa nhập.

Ngoài tác phẩm này, RJ Mitte còn tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: Switched at Birth, The Guardians of Justice, Hannah Montana, Everybody Hates Chris, Who's Driving Doug, Time Share, Standing Up for Sunny, The Oak Room, Triumph...