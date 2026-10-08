Huyền thoại điện ảnh Ấn Độ Nana Patekar qua đời

Nam diễn viên - nhà làm phim Nana Patekar tại sự kiện phim ảnh ở Mumbai (Ấn Độ) vào tháng 9.2023 ẢNH: AP

Theo hãng tin ANI, nam diễn viên Nana Patekar được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở bang Goa (Ấn Độ) vào sáng sớm 8.10. Thời điểm đó, các bác sĩ không thể cứu sống nam nghệ sĩ 75 tuổi. Bác sĩ Shekhar Salka tại Bệnh viện Manipal (nơi ông Patekar được đưa đến) cho biết nghệ sĩ kỳ cựu này được xác định đã ngừng tim, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Nana Patekar qua đời được xem là mất mát lớn đối với điện ảnh Ấn Độ. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên, đồng thời ca ngợi nhiệt huyết, cá tính và dấu ấn riêng của ông trên màn ảnh. “Ông ấy đã thể hiện sự đa tài, óc sáng tạo đáng kinh ngạc trong mọi vai diễn, đồng thời mang đến cho chúng ta những nhân vật sẽ được nhớ đến qua nhiều thế hệ”, ông Modi viết trên X.

Tài tử Akshay Kumar, người từng đóng chung với Nana Patekar trong nhiều bộ phim, cũng dành những lời trân trọng cho đàn anh: “Ông ấy là một trong những diễn viên hiếm hoi không cần phải diễn quá nhiều để thu hút sự chú ý của khán giả. Giọng nói ấy, sự mãnh liệt ấy, sự chân thành trong mỗi màn trình diễn ấy... khiến Nana Patekar luôn là chính mình”.

Sự nghiệp thành công của Nana Patekar

Nana Patekar tại buổi gặp gỡ truyền thông hồi tháng 3.2004, liên quan đến vai diễn của ông trong bộ phim Ab Tak Chhappan ẢNH: REUTERS

Nana Patekar (tên thật: Vishwanath Patekar) sinh năm 1951, ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1970. Ban đầu, Patekar diễn kịch bằng tiếng Marathi ngôn ngữ được sử dụng ở bang Maharashtra quê hương ông, nơi cũng là quê hương của Bollywood. Những năm 1970 - 1980, nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong một số phim nghệ thuật của Ấn Độ, trong đó có tác phẩm nổi tiếng Salaam Bombay (1988) từng được đề cử Oscar.

Hơn 40 năm sau đó, Nana Patekar tiếp tục khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn chính diện, phản diện cho đến vai hài. Những tác phẩm khác gắn liền với tên tuổi của ông phải kể đến: Gaman, Parinda, Krantiveer, Angaar, Raju Ban Gaya Gentleman, Krantiveer, Agni Sakshi, Khamoshi: The Musical, Apaharan, Natsamrat… Ngôi sao kỳ cựu cũng đảm nhận vai trò đạo diễn đồng thời lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc.

Theo AP, Nana Patekar đã giành được 3 Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia - giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của Ấn Độ. Ông cũng nhận được Huân chương Padma Shri (một trong những huân chương dân sự cao quý nhất tại nước này) vì những đóng góp cho điện ảnh và nghệ thuật. Trong khi đó, truyền thông, khán giả nhắc đến Patekar là một trong những diễn viên vĩ đại và có ảnh hưởng nhất của nền điện ảnh Ấn Độ.

Những năm cuối đời, Nana Patekar vẫn đều đặn đóng phim. Gần đây nhất, ông góp mặt trong O'Romeo ra mắt đầu năm 2026. Tài tử cũng xuất hiện với vai khách mời trong Subedaar trình làng hồi tháng 3 vừa qua.

Về đời tư, ông kết hôn với Neelkanti Patekar năm 1978 (đã ly thân) và có hai người con (hiện chỉ còn một người).