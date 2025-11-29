Giao tiếp, đọc sách giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Đó là chia sẻ của nhà báo Trần Ngọc Châu tại tọa đàm và ra mắt cuốn sách Nghịch lý tuổi già (ảnh) do ông là tác giả. Tọa đàm được tạp chí Sức khỏe+ tổ chức ngày 27.11 tại Hà Nội, có sự tham gia của tác giả và các khách mời là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y tế; các nhà báo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

ẢH: QUỲNH CHI

Tiến sĩ - nhà báo Trần Ngọc Châu, cố vấn cao cấp Forbes Việt Nam, cho biết bản thân ông ngày nào cũng có "sự kiện" là các buổi giao lưu, mang lại những năng lượng tích cực. Ông nhấn mạnh sự tự nhận thức và tự bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân, thông qua duy trì các thói quen lành mạnh để chủ động bảo vệ sức khỏe. Tiếp cận AI và các ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày cũng là các giải pháp tốt để người cao tuổi, người già không không cô đơn, tăng khả năng và cơ hội giao tiếp, tránh tụt hậu.

Trong bối cảnh VN được dự báo bước vào giai đoạn dân số già chỉ trong khoảng 10 năm tới, tại tọa đàm, các ý kiến cũng cho rằng ngành y tế và các ngành liên quan cần đưa ra các mô hình nhà dưỡng lão phù hợp; triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người cao tuổi, giúp chủ động phòng và điều trị sớm bệnh tật, tăng thời gian sống khỏe mạnh lên 68 tuổi và hơn nữa. Hiện tuổi thọ bình quân khỏe mạnh của người VN là 65,4 trong khi tuổi thọ trung bình là hơn 75.