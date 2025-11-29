Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giao tiếp, đọc sách giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Liên Châu
Liên Châu
29/11/2025 08:05 GMT+7

'Giao tiếp, đọc sách, ghi chép là những thói quen rất tốt để ngăn ngừa bệnh Alzheimer ở người già. Khi nghỉ hưu vẫn cần duy trì các giao tiếp như: cà phê, khiêu vũ, ca hát, hoặc các nhóm bạn có cùng mối quan tâm về văn hóa, chính trị, y tế, sức khỏe..., giúp mang lại những niềm vui trong cuộc sống. Dù ở tuổi nào cũng cần như vậy'.

Đó là chia sẻ của nhà báo Trần Ngọc Châu tại tọa đàm và ra mắt cuốn sách Nghịch lý tuổi già (ảnh) do ông là tác giả. Tọa đàm được tạp chí Sức khỏe+ tổ chức ngày 27.11 tại Hà Nội, có sự tham gia của tác giả và các khách mời là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y tế; các nhà báo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Giao tiếp, đọc sách giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer - Ảnh 1.

ẢH: QUỲNH CHI

Tiến sĩ - nhà báo Trần Ngọc Châu, cố vấn cao cấp Forbes Việt Nam, cho biết bản thân ông ngày nào cũng có "sự kiện" là các buổi giao lưu, mang lại những năng lượng tích cực. Ông nhấn mạnh sự tự nhận thức và tự bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân, thông qua duy trì các thói quen lành mạnh để chủ động bảo vệ sức khỏe. Tiếp cận AI và các ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày cũng là các giải pháp tốt để người cao tuổi, người già không không cô đơn, tăng khả năng và cơ hội giao tiếp, tránh tụt hậu.

Trong bối cảnh VN được dự báo bước vào giai đoạn dân số già chỉ trong khoảng 10 năm tới, tại tọa đàm, các ý kiến cũng cho rằng ngành y tế và các ngành liên quan cần đưa ra các mô hình nhà dưỡng lão phù hợp; triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người cao tuổi, giúp chủ động phòng và điều trị sớm bệnh tật, tăng thời gian sống khỏe mạnh lên 68 tuổi và hơn nữa. Hiện tuổi thọ bình quân khỏe mạnh của người VN là 65,4 trong khi tuổi thọ trung bình là hơn 75.

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn trứng mỗi ngày, giảm 47% nguy cơ bệnh Alzheimer

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn trứng mỗi ngày, giảm 47% nguy cơ bệnh Alzheimer

'Giờ đây một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Tufts (Mỹ) thực hiện, phát hiện thêm một lợi ích bất ngờ của trứng đối với căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Hành trình nối dài ký ức cho bệnh nhân Alzheimer của Eisai Việt Nam

Phát hiện mới: Một số loại vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Khám phá thêm chủ đề

giao tiếp đọc sách Alzheimer người cao tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận