Tư vấn sức khỏe:

Live Tiêm vắc xin gì để bảo vệ người cao tuổi, người bệnh nền cuối năm?

Huỳnh Na
Huỳnh Na
21/11/2025 08:00 GMT+7

Thời tiết lạnh cuối năm gây suy giảm miễn dịch khiến người cao tuổi và bệnh nền dễ viêm phổi khi mắc cúm, phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và trầm trọng thêm bệnh nền.

Người cao tuổi và bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng nặng, nằm viện kéo dài và khả năng tử vong cao hơn so với người khỏe mạnh. Phế cầu, RSV là các nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở người cao tuổi. Cúm ngoài gây viêm phổi còn có thể gây viêm màng não, viêm cơ tim, tăng nguy cơ đột quỵ.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của quý bạn đọc về cách phòng bệnh cũng như các vắc xin cần thiết cho người cao tuổi, có bệnh nền, 20 giờ thứ sáu ngày 21.11.2025 Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin gì để bảo vệ người cao tuổi, người bệnh nền cuối năm?". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: BS Phạm Đình Đông và BS-CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

