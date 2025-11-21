Người cao tuổi và bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng nặng, nằm viện kéo dài và khả năng tử vong cao hơn so với người khỏe mạnh. Phế cầu, RSV là các nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở người cao tuổi. Cúm ngoài gây viêm phổi còn có thể gây viêm màng não, viêm cơ tim, tăng nguy cơ đột quỵ.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của quý bạn đọc về cách phòng bệnh cũng như các vắc xin cần thiết cho người cao tuổi, có bệnh nền, 20 giờ thứ sáu ngày 21.11.2025 Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin gì để bảo vệ người cao tuổi, người bệnh nền cuối năm?". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: BS Phạm Đình Đông và BS-CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC.

