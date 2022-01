Giao tranh đẫm máu tại Syria

Theo AFP ngày 23.1 dẫn nguồn từ một tổ chức quan sát ở Syria, ít nhất 120 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 dân thường, khi giao tranh giữa lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kéo dài sang ngày thứ 4.

Giao tranh bắt đầu vào cuối ngày 20.1 khi hơn 100 tay súng IS tấn công nhà tù Ghwayran tại thành phố Hasakeh do lực lượng người Kurd kiểm soát. Nhà tù này là nơi giam giữ nhiều tù nhân cực đoan tại Syria. Các tay súng IS đã thả các tù nhân và chiếm được một số vũ khí tại nhà tù. Một nguồn tin cho hay ít nhất 77 thành viên IS và 39 thành viên người Kurd đã thiệt mạng, trong đó có lực lượng an ninh nội bộ, bảo vệ nhà tù và lực lượng chống khủng bố. Lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu ngày 23.1 đang tiếp tục bao vây các mục tiêu trong và ngoài nhà tù nhằm khôi phục kiểm soát và vô hiệu hóa các tay súng IS, với hơn 100 tù nhân IS đã bị bắt giữ lại.