Giáo viên dạy khiêu vũ tiết lộ nỗi đau và chứng cuồng ăn của Công nương Diana

Năm 1986, trong một lớp học múa ba lê với người thầy lâu năm Anne Allan, Công nương Diana trông thật yếu đuối, ngồi trên sàn với nước mắt lưng tròng.

Công nương Diana khiêu vũ với tài tử John Travolta tại Nhà Trắng vào tháng 11.1985 ẢNH: REUTERS

"Tôi dường như không thể làm bất cứ điều gì đúng khi nói đến chồng. Tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều và muốn anh ấy tự hào về tôi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể đủ đầy cho anh ấy; tôi nghĩ Charles thích phụ nữ lớn tuổi hơn… Tôi biết anh ấy đang gặp lại Camilla", Anne Allan - tác giả cuốn hồi ký Dancing With Diana: A Memoir (Khiêu vũ với Diana: Một ký ức, sẽ ra mắt vào 10.9) kể lại.

Công nương Diana bắt đầu học khiêu vũ với Anne Allan vài tuần sau đám cưới với Thái tử Charles tại Nhà thờ St. Paul vào ngày 29.7.1981.

Công nương và Allan, một vũ công của Đoàn múa ba lê thành phố London, đã trở thành bạn thân của nhau. Diana từng tâm sự với bạn trong nhiều năm khi cô ngày càng không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Diana và Thái tử Charles ly hôn vào tháng 8.1996 ẢNH: PAGE SIX

"Tại sao anh ấy không yêu tôi? Tôi thực sự không hiểu. Tôi đã thử mọi cách, cố gắng chiều theo mong muốn của anh ấy mặc dù không phải lúc nào cũng đồng ý. Giữa chúng tôi không có tình cảm, và tôi luôn cô đơn. Tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi không thể tiếp tục như thế này. Họ thực sự mong đợi tôi nói không thể tiếp tục. Tôi phải làm thế nào đây?", Diana nói.

Charles không vui vì vợ mình thích khiêu vũ. Allan đã tận mắt chứng kiến điều này vào tháng 12.1985 sau khi bà giúp Diana tập luyện với người bạn chung của họ, vũ công ba lê Wayne Sleep, cho một buổi biểu diễn bất ngờ tại Nhà hát Opera Hoàng gia.

Công nương Diana đã cùng Sleep múa theo giai điệu bài hát Uptown Girl của Billy Joel. Sau khi bước xuống sân khấu, Diana cười và thốt lên: "Còn hơn cả đám cưới!", theo lời Allan.

"Cô ấy tiến về phía Charles, và khi cô ấy đứng trước mặt anh ấy, tôi có thể cảm nhận được cô rất muốn được anh ấy chấp thuận. Charles chỉ nói, 'Làm tốt lắm, em yêu', và quay sang nói chuyện với người khác. Tôi cảm nhận được sự không chấp thuận từ anh ấy và tim tôi đập thình thịch", Allan viết.

Mặc dù những vị khách khác khen ngợi Diana, Allan nhớ lại: "Tôi nhận thức rõ rằng có những người trong giới hoàng gia không nói gì với Diana và nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, thể hiện rõ sự không tán thành của họ".

Tác giả Anne Allan ẢNH: PAGE SIX

Tuy nhiên, Diana nói với Allan rằng cô sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó.

Trong buổi học tiếp theo, "với một nụ cười tinh nghịch trên môi", Diana thừa nhận rằng Charles không thích cô ấy thể hiện mình theo cách đó.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Năm 1987, Diana vô cùng đau buồn trước cái chết của vệ sĩ cảnh sát và người tình Brian Mannakee sau tai nạn xe máy.

Diana mô tả Mannakee là "tình yêu vĩ đại nhất" của cô trong các băng ghi âm được ghi lại.

Ngay sau cái chết của Mannakee, Diana tâm sự với Allen rằng Charles muốn có cuộc sống riêng. Cô thừa nhận: "Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên Charles và được anh ấy yêu, chỉ là lúc này tôi cảm thấy trống rỗng... Anh ấy chạy đến với Camilla bất cứ khi nào có thể. Đó hoàn toàn không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn cuộc hôn nhân này thành công, nhưng hiện tại thì không. Tôi chỉ cần chịu đựng, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi?".

Khi Allan hỏi liệu cô có thể sống thiếu tình yêu và tình dục không, Diana "đỏ mặt" và nói rằng cô đã gặp một người khiến cô cảm thấy "tốt hơn nhiều về bản thân mình".

Sau này, người ta phát hiện ra rằng Diana đã ngoại tình với Thiếu tá James Hewitt vào năm 1986.

Allan viết: "Tôi rất vui khi biết rằng có người chăm sóc Diana ấy một cách trìu mến, yêu thương, mặc dù tôi lo rằng điều đó có thể khiến cô ấy tổn thương nếu mọi người biết".

Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Công nương Diana một lần nữa "quỵ xuống" sàn nhà và khóc nức nở. Allan nhớ lại, và nói rằng Diana đã ở trong "tình huống không thể chịu đựng được", khi không gặp chồng mình trong nhiều tuần.

"Diana muốn Charles ở bên cô ấy và yêu cô ấy. Mặc dù cô ấy đang trong mối quan hệ lãng mạn của riêng mình. Vào thời điểm đó, Charles vẫn là người đàn ông mà cô mong muốn và đó là lý do tại sao điều này lại gây đau khổ cho cô ấy nhiều đến vậy", Allan viết tiếp.

Camilla trở thành Hoàng hậu tại lễ đăng quang cùng Vua Charles vào tháng 5.2023 ẢNH: PAGE SIX

Sau đó, thị vệ của Diana, Anne Beckwith-Smith, đã gọi điện để nói rằng công nương muốn dừng học. Tuy nhiên khi Allan hỏi Diana, cô tỏ ra "bực mình", điều này cho thấy rõ ràng rằng hoàng gia mới là bên muốn chấm dứt mọi chuyện.

Diana cho biết cô "xấu hổ" khi thừa nhận mình mắc chứng cuồng ăn. Allan đã lo sợ sau khi Diana ngất xỉu trong chuyến đi tới Vancouver năm 1987.

"Tôi thấy rằng điện Burkingham có những lo ngại và đã nhận thức được, hoặc ít nhất là nghi ngờ vấn đề này. Họ lo lắng sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai từ thế giới bên ngoài phát hiện ra chứng cuồng ăn của Diana. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tức giận. Nếu 'giới cầm quyền' biết chắc chắn, liệu có ai liên hệ để đề nghị giúp đỡ và hướng dẫn cho cô ấy không? Có vẻ như là không. Liệu họ có coi căn bệnh này là dấu hiệu của sự yếu đuối, không hiểu được nỗi thống khổ về mặt tinh thần mà Diana đang phải chịu đựng không?", Allan nhận định.

Chứng cuồng ăn của Diana trở nên trầm trọng hơn do những bất hạnh trong hôn nhân, khiến Allan "tức giận" vì mối quan hệ ngoài luồng của nhà vua tương lai với Camilla.

"Liệu Charles có nghĩ rằng đây là hành vi có thể chấp nhận được và Diana chỉ nên quay lưng lại rồi lờ đi những gì đang diễn ra không? Liệu ông có cảm thấy nhẹ nhõm khi vợ mình ngoại tình không? Liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến ông không?", tác giả viết.

Trong một cử chỉ lãng mạn, Diana đã chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời cho cô và Charles tại Highgrove, khu điền trang của ông, nhưng khi Thái tử nhìn thấy bàn ăn, "ông lập tức buông tay cô và nói: 'Tôi không ăn ở ngoài. Hãy bảo quản gia mang tất cả vào trong ngay lập tức'".

Vua Charles cùng Diana chụp ảnh chung với Hoàng tử William và Harry ẢNH: PAGE SIX

"Ngay lúc đó", Allan viết, "một phần của cô ấy đã chết. Ý định yêu thương của cô ấy đã bị hủy hoại bởi những lời như thế".

Allan cũng khắc họa khoảnh khắc khi Diana yêu cầu Camilla, người mà bà "khá sợ" khi để Charles một mình tại bữa tiệc sinh nhật của em gái Camilla, Annabel Elliot, vào năm 1989.

Bà viết: "Có một lúc Camilla đưa ra một bình luận rất kỳ lạ khiến Diana càng phấn khích hơn. 'Em có mọi thứ trên đời này', Camilla nói. 'Đàn ông phải lòng em và hai đứa con xinh đẹp. Em còn muốn gì hơn nữa?'. 'Em muốn chồng em', là câu trả lời chắc nịch của Diana".

Diana vui vẻ kể cho Allan nghe về đêm "trọng đại". Khi cùng nhau ngồi xe về nhà, Charles "luôn quấn lấy cô như một cậu bé đã làm điều gì đó sai trái và muốn được yêu thương trở lại".

Allan viết: "Tôi thực sự thích thú khi lắng nghe từng chi tiết, nhưng hơn hết là tôi yêu thích sự dũng cảm, táo bạo của Diana".

Tác giả lưu ý, Diana đã nhảy múa trong suốt cả hai lần mang thai và bà là một trong những người đầu tiên mà Diana tâm sự đang mong đợi William chào đời.

Mặc dù bộ phim ăn khách The Crown của Netflix đưa chi tiết Diana tặng Charles một đoạn video ghi lại cảnh bà biểu diễn ca khúc All I ask of You từ vở kịch Phantom of the Opera nhưng Allan cho biết thực tế bà đã bí mật ghi lại cảnh mình biểu diễn theo giai điệu chủ đề của vở kịch Top Gun cho hai con trai của mình chứ không phải cho Charles.

Khi Allan trở về nhà ở Scotland và sau đó đến Toronto, các lớp học của bà đã dừng lại, nhưng bà vẫn giữ liên lạc với Diana.

Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau là sau cái chết của cha Diana, Earl Spencer, vào tháng 3.1992. Cùng năm đó cô và Charles chính thức ly thân và ly hôn vào tháng 8.1996.

Allan đã "tê liệt" và suy sụp sau cái chết của Diana trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào tháng 8.1997.

"Trong lớp học của tôi, Công nương Diana không là gì ngoài chính con người thật của mình. Khiêu vũ cho phép ánh sáng bên trong cô ấy bùng cháy mạnh mẽ hơn, và tôi đã được trao tặng vinh dự khi trở thành một phần của nó", Allan nhớ lại.