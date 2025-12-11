Giáo viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo đạt chuẩn trình độ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Giáo viên được hỗ trợ kinh phí để đào tạo nâng chuẩn trình độ theo quy định ẢNH: H.M

Nghị định số 311 vừa ban hành sửa đổi, bổ sung phương thức đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên. Theo đó, bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định 71) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1.7.2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Nghị định số 311 cũng bổ sung quy định trong thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo, những giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non (mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 311, địa phương cần lưu ý bố trí kinh phí và có lộ trình (từ nay đến ngày 31.12.2027) để chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1.7.2020.

Luật Giáo dục 2019 thay đổi lớn về chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên. Ví dụ, giáo viên mầm non trước đây yêu cầu chuẩn trình độ đào tạo là trung cấp, nay là cao đẳng; giáo viên tiểu học từ trung cấp nâng lên đại học, dẫn đến nhiều địa phương thiếu giáo viên nhưng bế tắc cả nguồn tuyển khi phải tuyển đúng chuẩn đào tạo. Nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo phải tự học để nâng chuẩn theo đúng quy định, trong đó giáo viên mầm non, tiểu học chiếm tỷ lệ cao nhất.