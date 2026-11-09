Giáo viên Hà Nội bàng hoàng trước kết quả xét thăng hạng

Thành tích cao nhất, nhì vẫn bị loại

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Thủy (36 tuổi), giáo viên (GV) hạng III Trường tiểu học Minh Hà (xã Tây Phương, Hà Nội), chia sẻ: "Đọc quyết định xét thăng hạng của TP.Hà Nội, tôi thức trắng đêm vì mình bị loại bất ngờ quá. Từ hôm đó đến nay tôi buồn mất ăn, mất ngủ và đã sụt 3 kg, hàng ngày vẫn lên lớp nhưng đêm nằm ngẫm nghĩ nước mắt lại chảy ra. Cảm giác không phải là buồn, mà là uất ức".

Cô Nguyễn Thu Thủy cho biết, sau khi biết kết quả, cô mất ăn mất ngủ, sụt 3 kg, "cảm giác không phải là buồn, mà là uất ức" ẢNH: GVCC

Theo hồ sơ cô Thủy cung cấp, cô không chỉ hội đủ các điều kiện cần mà so với những người được xét thăng hạng cùng trường, thành tích của cô đứng cao nhất, xếp số 1/18 hồ sơ được trường gửi xét thăng hạng đợt này. Cả trường cũng chỉ có mình cô có giải GV dạy giỏi cấp thành phố.

Ở một số trường, ngoài thành tích sẽ ưu tiên cho những nhà giáo lớn tuổi, sắp nghỉ hưu nhưng theo cô Thủy, trong 11 trường hợp được công nhận xét thăng hạng lần này ở trường cô có 3 người tuổi đời kém cô và 5 người ít hơn cô về tuổi nghề. "Do vậy, dù lý giải cách nào cũng khó thuyết phục", cô Thủy nói.

Tương tự, cô Nguyễn Thu Phương (35 tuổi), GV tiểu học hạng III, Trường tiểu học Dị Nậu (xã Tây Phương) nay là Trường tiểu học Minh Hà (xã Tây Phương), cho biết từ hôm nhận kết quả xét thăng hạng chưa đêm nào cô ngủ tròn giấc, suy sụp tinh thần, sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều vì bị loại đầy bất ngờ.

"Trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2026 của TP.Hà Nội, tôi đủ mọi điều kiện, tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu là GV tiểu học hạng II. Theo biên bản của hội đồng xét thăng hạng Trường tiểu học Dị Nậu, tôi xếp vị trí số 1 trên tổng số 11 hồ sơ", cô Phương phản ánh.

Hơn 13 năm trong nghề cô Phương có tới 2 giải GV dạy giỏi cấp thành phố, 3 giải GV dạy giỏi cấp huyện (cũ), 4 năm là Chiến sĩ thi đua cấp huyện (cũ), 6 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Cùng không được thăng hạng đợt này còn có GV Trường THCS Trung Hòa đoạt giải nhất cuộc thi dạy giỏi cấp thành phố môn hóa học, thành tích Tổng phụ trách Đội tiêu biểu cấp thành phố, sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cùng nhiều thành tích khác. Hồ sơ được nhà trường xếp thứ nhất trong số 3 hồ sơ dự xét.

Tại Trường tiểu học Đại Đồng, một GV có giải nhì GV dạy giỏi cấp thành phố, giải nhất cấp huyện, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều thành tích khác cũng không được thăng hạng trong khi cùng trường có 5/6 người được thăng hạng mà không có giấy khen chuyên môn cấp thành phố.

Còn ở Trường mầm non Hưng Đạo C, một GV đoạt giải nhất GV dạy giỏi cấp thành phố, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố và danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm 2025" nhưng cũng bị loại khỏi danh sách thăng hạng…

Kiến nghị xét lại

Hơn 13 năm trong nghề, cô Phương có tới 2 giải GV dạy giỏi cấp thành phố, 3 giải GV dạy giỏi cấp huyện (cũ), 4 năm là Chiến sĩ thi đua cấp huyện (cũ), 6 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… nhưng kết quả, cô cũng không được xét thăng hạng ẢNH: GVCC

Theo cô Nguyễn Thu Phương, nhìn vào bảng thành tích có lẽ ai cũng nhận thấy sự cố gắng, nỗ lực của cô. Chính vì thế, kết quả xét thăng hạng đã gây ra nhiều tâm tư, trăn trở không chỉ cho bản thân cô mà còn cho các đồng nghiệp.

Cho rằng có thể có sai sót, nhầm lẫn hoặc chưa bao quát hết hồ sơ trong quá trình chấm điểm, xét duyệt, cô Phương đã gửi "đơn kêu cứu" đến lãnh đạo UBND thành phố và hội đồng xét duyệt các cấp. Tuy nhiên, đã 1 tuần trôi qua cô vẫn chưa nhận được phản hồi.

Đáng chú ý, kết quả xét thăng hạng không chỉ gây bức xúc cho một vài trường hợp. Báo Thanh Niên đã nhận được đơn thư phản ánh của 254 GV Hà Nội về những bất cập trong kết quả xét thăng hạng vừa qua, trong đó đề cập đến tính thống nhất, công khai, minh bạch và công bằng trong việc đánh giá, thẩm định hồ sơ.

Theo phản ánh, trong quá trình xét duyệt, giá trị và cấp độ thành tích chưa thể hiện rõ sự phân hóa tương xứng. Có những trường hợp giải nhất GV dạy giỏi cấp thành phố, có giấy khen của cơ quan cấp thành phố và giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường nhưng chưa được hưởng sự ưu tiên một cách rõ ràng.

Nhiều GV còn bức xúc khi thành tích dạy giỏi thành phố cũng được đánh đồng với danh hiệu dạy giỏi cấp trường. Việc một GV có nhiều thành tích nổi bật ở cấp thành phố, cấp huyện và cơ sở lại không có lợi thế so với những hồ sơ ít thành tích hơn khiến nhiều nhà giáo băn khoăn.

Cạnh đó, một số GV phản ánh cùng một loại giấy khen, cùng cấp khen thưởng nhưng lại được xếp vào các nhóm tiêu chí ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn, có trường hợp giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội được xếp vào nhóm ưu tiên số 10, trong khi những thành tích được cho là tương đương lại được xếp vào nhóm ưu tiên số 9.

Những phản ánh này đặt ra câu hỏi: Việc phân loại, đánh giá thành tích và áp dụng thứ tự ưu tiên đã thực sự thống nhất giữa các hồ sơ chưa?

Chưa hết, việc hướng dẫn sử dụng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp chưa đầy đủ, dẫn đến trường hợp có chứng chỉ được cấp hợp lệ nhưng không được lựa chọn hoặc không được đánh giá đạt do cách hiểu khác nhau về tính hợp lệ của giấy tờ. Ngoài ra, có cơ sở giáo dục hướng dẫn GV chỉ cung cấp minh chứng thành tích trong 3 năm hoặc 5 năm gần nhất, dẫn đến nhiều GV có thành tích trong quá trình công tác lại nằm ngoài khoảng thời gian được hướng dẫn, không đưa được vào hồ sơ.

Một số trường hợp khác bị đánh giá không đủ thời gian giữ hạng, mặc dù GV cho rằng thời gian công tác và giữ chức danh nghề nghiệp thực tế đã đáp ứng điều kiện.

Điển hình là trường hợp GV Trần Thị Hiền, Trường tiểu học Yên Mỹ (nay là Trường TH và THCS Thanh Trì), có thời gian công tác và giữ chức danh nghề nghiệp được xác định là 10 năm 11 tháng sau khi trừ thời gian tập sự nhưng hồ sơ vẫn bị đánh giá không trúng tuyển do không đủ thời gian giữ hạng (quy định là 9 năm).

Để giải tỏa những bức xúc trên, hàng trăm GV Hà Nội mong muốn hội đồng xét duyệt xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và các quy định hiện hành để xác định chính xác. Từ đó có thể phát hiện những nhầm lẫn, sót lọt các minh chứng của các nhà giáo có thành tích nổi bật nhưng lại không có tên trong danh sách được xét thăng hạng đợt này.