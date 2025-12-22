Giáo viên hợp đồng lại gặp khó

Đầu tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giao 43.094 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học, THCS đóng tại 130 xã, phường của tỉnh. Đây là lần đầu tiên việc giao biên chế được giao trực tiếp cho các nhà trường, thay vì giao chung cho từng địa phương (huyện, thành, thị cũ) và các địa phương sẽ phân bổ chỉ tiêu về các nhà trường như trước đây.

Sau quyết định này, hàng trăm giáo viên (GV) và nhân viên hợp đồng gặp khó vì bị nợ lương do chưa xác định nguồn chi trả.

Tốt nghiệp ĐHSP khoa giáo dục chính trị hệ chính quy, năm 2006, thầy Cao Xuân Tiến (45 tuổi, Trường THCS Phúc Sơn) được UBND H.Anh Sơn (cũ) hợp đồng dạy THCS. Sau 19 năm, thầy Tiến vẫn chỉ được hưởng mức lương tối thiểu vùng 3,4 triệu đồng/tháng. Trừ hơn 1,1 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội và 366.000 đồng các khoản nội bộ tại trường, thu nhập thực nhận mỗi tháng của thầy Tiến chỉ còn khoảng 1,85 triệu đồng.

Giáo viên hợp đồng ở Trường THCS Tân Thượng Lộc 2 (xã Vạn An, Nghệ An) trong giờ lên lớp ẢNH: K.H

Khó khăn chồng chất khi từ tháng 11 vừa qua, thầy Tiến và các GV, nhân viên hợp đồng không được chi trả lương do nằm ngoài khung biên chế của tỉnh, theo quyết định kể trên của UBND tỉnh Nghệ An. 19 năm công tác, thầy Tiến đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện 5 chu kỳ liên tiếp nhưng đến nay, cánh cửa biên chế vẫn chưa hé mở.

"Mức lương chúng tôi nhận được quá thấp, chưa tương xứng với công sức, thời gian và sự cống hiến. Các chế độ phụ cấp như phụ cấp khu vực, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên, thậm chí tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, chúng tôi cũng không được hưởng", thầy Tiến nói.

Ông Hoàng Khắc Tam, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Sơn, cho biết trường hiện có 2 GV hợp đồng do huyện (cũ) ký, đều đã có thời gian công tác từ gần 20 - 25 năm, đều chỉ nhận được mức lương ít ỏi như thế và đang bị nợ lương. Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức, nhà trường đã kiến nghị sớm chi trả lương cho GV hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ.

Theo ông Tam, mong mỏi lớn nhất của GV hợp đồng là được tuyển vào biên chế, nhưng đợt tuyển dụng sắp diễn ra, các trường ở H.Anh Sơn (cũ) chỉ được giao 1 chỉ tiêu môn toán, nên cơ hội không có cho 2 GV hợp đồng của trường. Nhà trường đang gặp khó vì giữ 2 GV này ở lại dạy thì không có nguồn trả lương, nếu thanh lý hợp đồng, trường cũng không đủ thẩm quyền.

Tại Trường THCS Tân Thượng Lộc 2 (xã Vạn An) có 2 GV hợp đồng dạy môn sinh học là cô Hoàng Thị Hoa (44 tuổi) và cô Trần Thị Bình Minh (37 tuổi), được UBND H.Nam Đàn (cũ) ký hợp đồng từ 13 - 16 năm trước. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, cả 2 GV cũng không được chi trả lương.

Lãnh đạo trường này cho hay, hiện trường chỉ có 2 GV này dạy môn sinh học, nhà trường không thể giữ chân GV, không thể yêu cầu GV đến lớp khi không có cơ quan nào chi trả lương. Năm học này, Nghệ An thiếu hơn 4.000 GV và dự kiến phải hợp đồng hơn 3.000 GV mới có thể đảm bảo đủ GV đứng lớp.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết để gỡ khó việc chi trả lương cho GV và nhân viên hợp đồng, Sở đã phát văn bản đề nghị UBND các xã, phường và hiệu trưởng các trường rà soát nhu cầu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ viên chức giáo dục năm 2026, gửi về Sở để tổng hợp, trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa chốt phương án.



